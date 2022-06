Overdose to horror od Hideo Kojimy? Branżowy insider miał widzieć zwiastun gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Kojima Productions

Znany branżowy insider i dziennikarz, Tom Henderson, wyjawił, że ktoś wysłał mu zwiastun gry Overdose, czyli nadchodzącego horroru od legendy branży, Hideo Kojimy. Materiał miał pochodzić od anonimowego źródła i przedstawiał krotką scenę, w której bohaterka porusza się ciemnym korytarzem, który oświetlany jest wyłącznie światłem latarki. Na końcu zaś pojawiał się jumpscare oraz plansza z tytułem.

Henderson dodał również, że w główną bohaterkę ma wcielić się Margaret Qualley, amerykańska aktorka znana między innymi z Pewnego razu... w Hollywood czy serialu Sprzątaczka. Miała ona też okazję pracować z Kojimą nad jego wcześniejszym projektem, Death Stranding, gdzie wystąpiła jako Mama.

Co ciekawe, niedługo po publikacji dziennikarz dodał, że został poproszony przez Kojima Productions o usunięcie wpisu ze strony Try Hard Guides, na której ten się pojawił. Henderson podobno odmówił, ale z czasem tekst i tak zniknął. Autor zapewnia jednak, że wynika to jedynie z chęci zaktualizowania go o nową informację.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1534404869028823042

Jeśli materiał, który otrzymał Henderson jest autentyczny, to istnieje spora szansa, że wkrótce zostanie on oficjalnie zaprezentowany. Summer Game Fest 2022, które startuje 9 czerwca, wydaje się być idealną okazją do ujawnienia takiego projektu.

