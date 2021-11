Spider-Man: Bez drogi do domu - pełny zwiastun filmu MCU. Ten trailer opanuje Internet!

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry oraz Spider-Man: Daleko od domu. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun

Zwiastun pokazuje wszystkich złoczyńców, o których była mowa w plotkach. Są tu więc Zielony Goblin, Elektro, Lizard, Doktor Octopus i Sandman. Nie jest jednak powiedziane, że to wszyscy, którzy pojawią się w filmie!

Jest też międzynarodowa wersja, w której widzimy Pajączka walczącego z Lizardem, Elektro i Sandmanem. Wszystko wskazuje na to, że twórcy za wszelką cenę edytowali trailer tak, by ukryć towarzyszy Spider-Mana. Zobaczcie ujęcie, w którym "niewidzialny" wróg uderza Jaszczura. Spekuluje się, że tym momencie mamy walkę trzech na trzech, czyli obok Petera Parkera z MCU są Spider-Many Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a. Sony i Marvel Studios najwyraźniej chcą za wszelką cenę ich ukryć, by publika nie śledząca promocji filmu zaskoczyła się w kinach.

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria

Spider-Man: Bez drogi do domu

W oficjalnie ujawnionej obsadzie są Tom Holland, Benedict Cumberbatch (jako Doktor Strange), Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx (Elektro z filmu Niesamowity Spider-Man 2), Angourie Rice, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Alfred Molina (jako Octopus ze Spider-Mana 2), Willem Dafoe (Zielony Goblin ze Spider-Mana), Rhys Ifans (Lizard z Niesamowitego Spider-Mana), Thomas Haden Church (Sandman ze Spider-Mana 3) oraz Tony Revolori,

Za reżyserię ponownie odpowiada Jon Watts, twórca poprzednich dwóch części. Autorami scenariusza są Chris McKenna i Erik Sommers, scenarzyści poprzednich odsłon przygód Pajączka.

Spider-Man: No Way Home - premiera światowa tylko w kinach zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku. Nie ma planów jednocześnie wprowadzenia filmu do VOD. Obraz należy do MCU, czyli do serii przygód Avengers.