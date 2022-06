Patryk Vega staje do walki ze złem. Reżyser sprzedaje NFT ze znalezionym paszportem Putina

zrzut ekranu

W maju 2022 roku, portal The Hollywood Reporter podał, że Patryk Vega w swoim anglojęzycznym debiucie filmowym opowie o życiu Władimira Putina - od początków kariery politycznej obecnego prezydenta Rosji w Sankt Petersburgu po wojnę w Ukrainie. Roboczy tytuł tej produkcji to The Vor in Law, który to termin jest nawiązaniem do odpowiednika "ojca chrzestnego" w języku rosyjskim. Wiemy już, że ekranowa opowieść ma być opartą na faktach historią, która będzie utrzymana w konwencji filmu gangsterskiego.

Przy okazji każdej swojej produkcji, Patryk Vega dokonuje nietypowych ruchów związanych z promocją. Tym razem, sprzedaje NFT z - legalnie, jak sam przekonuje - znalezionym paszportem Władimira Putina. W zamieszczonym wideo na dedykowanej stronie akcji, zapowiada, że nikt nie jest nietykalny i publikując paszport Putina, chce pokazać między innymi słabość jego systemu bezpieczeństwa.

Liczba sprzedanych NFT ujawnia kolejne elementy paszportu. Im więcej NFT zostanie sprzedanych, tym więcej elementów paszportu zostanie ujawnionych. W materiale wideo reżyser zaznacza, że ma prawo do sprzedawania NFT oraz publikowania dokumentu, a wszystko ma odbywać się legalnie. Reżyser proponuje też nagrody dla osób, które licznie wykupią NFT - za 100 NFT możliwe jest otrzymanie cameo w filmie o Putinie, natomiast za 50 NFT można spędzić dzień na planie produkcji.

Należy pamiętać, że już wielokrotnie Patryk Vega promując swoje filmy, dokonywał niekonwencjonalnych ruchów. Zapowiadał swoje filmy jako "bomby", jak chociażby Politykę, która miała pokazać szokujące sceny z życia polityków, które wydarzyły się naprawdę. Ostatecznie w filmie widzowie otrzymali kompilację mniej lub bardziej szokujących sytuacji z politykami, które szerzej znane były opinii publicznej. Przy widowiskach Vegi, zazwyczaj usłyszeć możemy o tajnych, niepublikowanych wcześniej informacjach, a nawet jego widzowie dostali ostatnio wyreżyserowany przez niego paradokument Oczy diabła, który traktował o handlu dziećmi i związany był z promocją Small World. Czy sprzedawanie NFT pod płaszczykiem walki ze złem jest odpowiednie? Oceńcie sami.