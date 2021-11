Paul Thomas Anderson to jeden z najlepszych reżyserów i... fan Marvela. Chwali dwa filmy

Paul Thomas Anderson to jeden z najlepszych obecnie pracujących reżyserów. Każdy jego film to wydarzenie, obok którego nie da się przejść obojętnie. Zawsze walczy o najważniejsze nagrody i na pewno tak też będzie z jego najnowszym dziełem Licorice Pizza. Znamy go z takich filmów jak Lewy sercowy, Magnolia, Mistrz, Wada ukryta czy Nić widmo.

W jednym z nowych wywiadów udzielonych Variety zdradził zamiłowanie do... filmów Marvela, bo okazuje się, że jego rodzina ma bzika na punkcie tych widowisk, więc z przyjemnością też je śledzi. Wymienił dwa filmy, które ostatnio mu się podobały i to może być zaskoczenie dla wielu widzów.

Poza tym wyraził też opinię o ostatnich hitach kina artystycznego. Co poleca?

jest warty obejrzenia, ale trzeba podejść ostrożnie. Nie wiem, jak dokładnie mogę go polecić, bo nie jest to film dla każdego. Sam do końca nie wiem, co czuję na ten temat, ale, mój Boże, jest to dzieło prawdziwego filmowca. Oglądałem go w napięciu, a to cudowne uczucie. Widziałem zwiastuni zdecydowanie, kiedy wyjdzie, będę pierwszy w kolejce. Kiedy Will Smith decyduje się grać w pełni swoich możliwości, jest to magiczne. Uwielbiam jego kreację z filmu