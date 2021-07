Peacemaker - James Gunn nie jest jedynym reżyserem. Kim jest pozostała trójka?

Empire

Peacemaker to serial HBO Max i spin-off do filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Skupia się na tytułowym bohaterze, w którego wciela się John Cena. Nikt nie oczekuje jednak, że będzie to tradycyjna superbohaterska seria. Jak zapowiada James Gunn, główny bohater nie będzie dobrym gościem, tylko dupkiem. Możemy też spodziewać się wybuchających głów i mózgów na wierzchu. Kto będzie zajmować się serialem?

James Gunn napisał wszystkie osiem odcinków, a pięć z nich będzie reżyserować. Ostatnio wymknęło mu się, że Jody Hill będzie reżyserką jednego odcinka. Co do dwóch pozostałych epizodów, potwierdzono że zajmować się nimi będą Brad Anderson i Rosmeary Rodriguez. Oboje mają doświadczenie w superbohaterskich produkcjach, między innymi takich jak Titans i Jessica Jones.

W obsadzie pojawią się znani z Legionu Samobójców Steve Agee jako John Economos i Jennifer Holland jako Emilia Harcourt. Oprócz nich na ekranie i pierwszy raz w uniwersum DC zagrają Robert Patrick w roli Auggie Smith, Freddie Stroma jako Vigilante i Danielle Brooks jako Leota Adebayo.