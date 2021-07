Peacemaker - John Cena na pierwszych oficjalnych zdjęciach z serialu HBO Max

Warner Bros.

Peacemaker opowiada o tytułowej postaci, którą widzowie po raz pierwszy poznają w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. John Cena ponownie gra tę rolę, a autorem scenariusza serialu oraz reżyserem jest twórca kinowej produkcji James Gunn. Do sieci za sprawą Empire trafiły dwa pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu HBO Max.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Peacemaker to członek Legionu samobójców, którego nadrzędnym celem jest zaprowadzenie pokoju na świecie. Jednak, aby to osiągnąć nie stosuje pokojowych środków. Nie ogranicza się nawet do zabicia wielu osób, aby tylko zrealizować swój plan. James Gunn, który wyreżyserował pięć odcinków w rozmowie z Empire nie przebierał w słowach określając głównego bohatera:

Gówniany koleś, który w żadnym wypadku nie jest dobrym facetem. Nosi też najgłupszy kostium, jaki w życiu widziałeś. Peacemaker ma jasny zestaw ideałów, które uważam za naprawdę interesujące.

Dowiadujemy się także, że główny bohater reprezentuje część społeczeństwa, która jest co najmniej problematyczna. Intrygujące według twórcy jest zestawienie go z naprawdę trudnymi moralnie problemami oraz skonfrontowanie go ze swoją przeszłością i poglądami. Zobaczcie zdjęcia:

Peacemaker

W obsadzie znajdują się znajdują się John Cena (w tytułowej roli), Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad.