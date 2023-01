Percy Jackson - Zeus i Posejdon obsadzeni w serialu. Burza w sieci wybuchła od razu

fot. materiały promocyjne

Prace nad serialem Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy trwają od maja 2020 roku, gdy ogłoszono projekt i ruszyła preprodukcja. Główne role zostały obsadzone w kwietniu 2022 roku, gdy Walker Scobell, Leah Jeffries i Aryan Simhadri podpisali swoje kontrakty. Co ciekawe, dopiero teraz wybrano odtwórców Zeusa i Posejdona. Pojawią się w jednym odcinku pierwszej serii.

Percy Jackson - kto zagra Zeusa i Posejdona?

Toby Stephens, znany z seriali Piraci i Zagubieni w kosmosie, wcieli się w Posejdona, czyli ojca tytułowego bohatera. Ta postać greckiego boga odgrywa ważną rolę w książkach Ricka Riordana. A tak casting komentuje autor książki:

- Kiedy w końcu poznamy Posejdona pod koniec sezonu pierwszego (tak jak w książkach), Toby zaprezentuje się na ekranie nadzwyczajnie. Gdy wypowiadał niektóre kwestie, aż przechodziły mnie ciarki. Gdy zobaczysz go razem z Walkerem, uwierzysz, że to ojciec i syn.

Natomiast głównego boga Olimpu, czyli Zeusa, zagra Lance Reddick. Znamy go z serii John Wick, a ostatnio oglądaliśmy go w serialu Resident Evil: Remedium. Ten casting wywołuje kontrowersje w mediach społecznościowych z uwagi na kolor skóry aktora. Zeus zawsze był inaczej przedstawiany. Tak tłumaczy to Rick Riordan:

- W każdej swojej roli Lance budował aurę autorytetu i władzy, co sprawia, że jest idealny do roli króla Olimpu. Tak jak mu powiedziałem, gdy się poznaliśmy – ma w sobie tyle powagi, że mógłby nią ściągać planety, a gdy pokazuje swoje niezadowolenie względem Percy'ego Jacksona... Wow! Tylko poczekajcie, jak zobaczycie tę scenę.

W pozostałych rolach bogów występują: Adam "Edge" Copeland (Ares), Lin Manuel Miranda (Hermes) oraz Jay Duplass (Hades).

Percy Jackson - serial nie ma daty premiery w Disney+.