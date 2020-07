Peter Lenkov zwolniony przez CBS. Twórca MacGyvera i Hawaii 5.0 nie będzie robić seriali

fot. zrzut ekranu z youtube

Peter Lenkov był jednym z najbardziej produktywnych showrunnerów w ostatnich latach w telewizji. Odnosił wielkie sukcesy w stacji CBS tworząc seriale i je prowadząc podczas codziennej produkcji. Ta epoka dobiegła koniec. CBS Television Studios zwolniło producenta ze skutkiem natychmiastowym.

Jak donoszą amerykańskie portale Deadline i THR decyzję podjęto po wewnętrznym śledztwie spowodowanym skargami na Lenkova. Trwało ono kilka tygodni i zostało zakończone 4 lipca 2020 roku. Powodem jest tworzenie bardzo toksycznego środowiska pracy i najwyraźniej te oskarżenia okazały się prawdziwe.

Do tego, według Deadline Lenkov już wcześniej był tematem dwóch odrębnych śledztw w CBS TV Studios, ale wówczas nie przyniosły one żadnego rezultatu i producent dalej pełnił swoją funkcję. Natomiast według informacji The Hollywood Reporter chodzi o manipulacyjne i obraźliwe zachowanie na planie Hawaii 5.0 i MacGyvera. Stworzył sobie na planie klub dla kolegów, w którym niestosownie oceniali aktorki z Hawaii 5.0. Faworyzował mężczyzn i w identycznych sytuacjach nie zgadzał się z kobietami lub im odmawiał. Był wulgarny dla kobiet i osób innego koloru skóry. Wspomniano też sytuację, w której Lenkov śmiał się z niepełnosprawnego fana i jak jeden ze scenarzystów sprzeciwił się takiemu zachowaniu, został zwolniony. Informator THR mówi, że Lenkov był przeciw kobietom, przeciw osobom innego koloru, był homofobem i dręczył psychicznie różne osoby z ekipy - nawet, jeśli byli oni białymi mężczyznami.

Z uwagi na to Monica Macer przejmuje rolę showrunnerki przy MacGyverze, a Eric Guggenheim będzie pełnić tę rolę w Magnum: Detektyw z Hawajów.

Źródło: CBS

W oświadczeniu stacji CBS czytamy, że studio chce zapewnić wszystkim bezpieczne miejsce pracy. Podkreślają, że każda skarga jest traktowana bardzo poważnie i przeprowadzane jest wnikliwe śledztwo. Gdy dowody potwierdzające są klarowne, wówczas chcą podejmować określone i zdecydowane działania.

- Nadszedł czas na słuchanie i słucham. Trudno jest usłyszeć, że środowisko pracy, które stworzyłem nie było tym, na który moi koledzy zasługiwali. Szczerze za to przepraszam. Akceptuję odpowiedzialność za swoje czyny i zamierzam pracować nad tym, by poprawić się i robić to lepiej - napisał w oświadczeniu Peter Lenkov.