Pierwsze recenzje 2. sezonu Rodu smoka od krytyków. Bardziej, lepiej, ale czy więcej?

fot. HBO

Gra o tron to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych seriali w historii i nawet kiepskie zakończenie tego nie zmieni. Ród smoka, który pojawił się później, skradł ponownie serca fanów zawiedzionych konkluzją oryginalnego serialu. 2. sezon Rodu smoka pojawi się na platformie Max już niedługo, a recenzenci mieli już dostęp do pierwszych odcinków. W serwisie Rotten Tomatoes 2. sezon cieszy się w tej chwili 91% pozytywnymi opiniami na podstawie 22 recenzji z wynikiem 7.4/10.

Zachęcamy również do przeczytania recenzji Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.

Ród smoka: sezon 2 - recenzje krytyków

Co poszło dobrze?

Krytycy zgodnie podają, że w 2. sezonie o wiele większe role grają dzieci Rhaenyry oraz Alicent. Korzystają na tym również aktorzy, a szczególnie chwalone są występy Ewana Mitchella wcielającego się w Aemonda Targaryena oraz jego brata, Aegona Targaryena, którego odgrywa Tom Glynn-Carney. Jeden z recenzentów twierdzi, że Aemond staje się zagrożeniem większym od samego smoka, w czym ogromną zasługę ma właśnie 27 letni aktor. Głosy uznania kierowane są również w kierunku Emmy D'Arcy oraz Olivii Cooke.

Ród smoka jest chwalony za to, jak wygląda. Wielu krytyków wskazuje, że produkcja musiała dostać większy budżet, ponieważ wygląda lepiej od poprzedniej serii. Dowodem na to ma być widowiskowa walka smoków, która przerasta oczekiwania i przebija wszystko, co przedtem mieliśmy okazję zobaczyć, zarówno w Rodzie smoka, ale i Grze o tron. Scena walki porównywana jest do walk powietrznych myśliwców wojskowych. Bardzo chwali się również design bestii oraz jakość efektów specjalnych, które uległy poprawie.

Wielu krytyków wskazuje również, że 2. sezon jest o wiele intymniejszy od pierwszego. Nie skupia się tyle na wojnie pomiędzy dwiema frakcjami, a konsekwencjach działań wojennych. Jest krwawo, jest brutalnie i wyłącznie dla dorosłych, ale wielu z nich uważa, aby nie oczekiwać fajerwerków w tym zakresie. Fabuła posuwa się powoli do przodu i pozwala na rozwijanie postaci, które w pierwszym sezonie zostały potraktowane po macoszemu.

Gdzie krytycy się nie zgadzają?

Niektórzy z nich wskazują, że 2. sezon jest znacznie bardziej brutalny i krwawy, a elementy nagości są nadal obecne. Inni natomiast twierdzą, że jak na świat Gry o tron, to jest to zdecydowanie ugrzeczniona wersja świata przedstawionego przez twórcę książek. Pada nawet określenie, że jest to nieco rozczarowujące.

James Hunt z serwisu Screen Rant pisze o tym, że jeśli komuś spodobał się 1. sezon, to drugi również powinien się spodobać i dostarczyć ciekawych rozwiązań narracyjnych i związanych z postaciami, które mogą się jednak nie spodobać osobom, które znają tę historię z książek.

Co mogło być lepsze?

W kierunku twórców pada zarzut od niektórych recenzentów o zmarnowanie potencjału aktorskiego Matta Smitha wcielającego się w Daemona Targaryena. Lauren Sarner z New York Post pisze o tym, że serial nie ma na niego pomysłu. Obrywa się również twórcom za zmarginalizowanie roli Lorda Corlysa, który schodzi na dalszy plan, aby oddać więcej czasu ekranowego innym postaciom. Z kolei Elijah Gonzalez z Paste Magazine uważa, że chociaż pod względem produkcyjnym serial stoi na wysokim poziomie, to nadal nie może się równać z Grą o tron z pierwszych sezonów.