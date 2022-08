Pierwsze zabójstwo - skasowane. Felicia D. Henderson oskarża Netflix o zły marketing

fot. Netflix

Drugi sezon serialu Pierwsze zabójstwo nie zostanie nakręcony. Historia o wampirach dla nastolatków, którego producentem wykonawczym jest Emma Roberts, nie miała siły przebicia większości hitów Netflixa, nie spełniając przy tym progów oglądalności i ukończenia odcinków. Choć początkowo produkcja cieszyła się zainteresowaniem, Netflix nie udostępni kontynuacji romansu dla nastoletnich widzów.

Pierwsze zabójstwo - początkowa oglądalność

Serial zadebiutował na platformie 10 czerwca i w ciągu pierwszych trzech dni trafił do Top 10 anglojęzycznych seriali, zajmując 7. miejsce (3. miejsce wśród seriali innych niż Stranger Things). Osiągnął wówczas wynik 30,3 mln godzin oglądania. W pierwszym pełnym tygodniu emisji, z 48,8 mln godzinami oglądania, serial osiągnął szczyt wskakując na 3. miejsce, ustępując jedynie czwartemu sezonowi Stranger Things i szóstemu sezonowi Peaky Blinders. W ciągu pierwszych 28 dni emisji serial przekroczył 100 milionów godzin oglądania.

Pierwsze zabójstwo - dlaczego Netflix nie wykupi drugiego sezonu?

Showrunnerka Felicia D. Henderson wprost mówi o rozczarowaniu, jakiego doznała w wyniku podjętej decyzji przez platformę. Według niej serial miał o wiele więcej do zaoferowania niż nastoletni lesbijski romans, na który postawił Netflix. Za cały przebieg spraw obwinia brak marketingu ze strony platformy.

Sztuka początkowego marketingu była piękna. Spodziewałam się, że to będzie początek i że inne równie zniewalające i ważne elementy serialu - potwory vs. łowcy potworów, walka pomiędzy dwoma potężnymi matriarchami, itp. zostaną w końcu wypromowane, a tak się nie stało. Kiedy dostałam telefon z informacją, że nie odnawiają serialu, ponieważ wskaźnik ukończenia nie był wystarczająco wysoki, oczywiście byłam bardzo rozczarowana. Jaki showrunner by nie był? Kilka tygodni temu powiedziano mi, że mają nadzieję, że wskaźnik ukończenia będzie wyższy.

Kobieta przyznaje, że mocno popierała projekt i zaangażowała się w serialową historię:

Jednym z powodów, dla którego tak entuzjastycznie podpisałam się pod tym serialem jest to, że ma on coś dla każdego - silne kobiety w roli głównej, nadprzyrodzoną intrygę, epicką, szekspirowską bitwę pomiędzy zwaśnionymi rodzinami oraz wyróżniającą się czarną rodzinę w przestrzeni gatunkowej, czyli coś, czego czarnoskórzy widzowie pragną, a szeroka publiczność musi być traktowana z należytą uwagą.

Pierwsze zabójstwo opowiada o zakazanej miłości między młodą wampirzycą Juliette i potomkinią rodziny łowców potworów - Calliope. Obie dziewczyny muszą dokonać pierwszego morderstwa, aby zostać zaakceptowane jako część swoich rodzin. Zamiast tego zakochują się w sobie, narażając na niebezpieczeństwo bliskie im osoby.