Pinokio - wyjątkowa animacja ma zwiastun. To nowy film Guillermo del Toro

fot. Netflix

Pinokio to pierwszy animowany film pełnometrażowy w karierze reżyserskiej Guillermo del Toro. Wziął on na warsztat historię Pinokia i możemy być pewni jednego: nie będzie to dokładnie taka opowieść, którą znamy, a pierwszy zwiastun doskonale to udowadnia.

Del Toro napisał scenariusz razem z Patrickiem McHalem w oparciu o klasyczną książkę Carlo Collodiego z 1883 roku. Guillermo del Toro jest współreżyserem razem z Markiem Gustafsonem. Film został zrealizowany w technice animacji poklatkowej.

Pinokio - zwiastun

Pinokio - opis fabuły

Opowieść o drewnianej kukiełce, która magicznie ożywa, aby wlać otuchę w serce pogrążonego w żałobie stolarza imieniem Geppetto. Przygody psotnego i krnąbrnego Pinokia pokażą, jak szuka swojego miejsca w świecie.

Pinokio - premiera została wyznaczona na grudzień 2022 roku. Dokładna data nie została ujawniona.