Pogromcy duchów. Imperium lodu - pełny zwiastun filmu. Weterani znowu w akcji - złoczyńca przeraża!

W filmie Pogromcy duchów. Imperium lodu bohaterowie powrócą do legendarnej remizy w Nowym Jorku, aby znowu polować na duchy. Reżyserem produkcji jest Gil Kenan, który napisał również scenariusz wraz Jasonem Reitmanem.

Do swoich ról powracają Mckenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Paul Rudd. Nie zabraknie też Billa Murraya, Dana Aykroyda, Erniego Hudsona i Annie Potts (Janine). Ponadto do obsady dołączyli: komik James Acaster, Patton Oswalt oraz Kumail Nanjiani. Ten ostatni we wcześniejszych wywiadach wspominał, że w filmie pojawią się przerażające rzeczy. Niebezpieczeństwo jest bardzo realne, dlatego stawka jest wysoka, co sprawia, że komedia jest jeszcze zabawniejsza. Z kolei reżyser zapowiadał rozpoczęcie nowej ery, w której stworzyli kompletnie inną mitologię, co będzie ekscytujące, ponieważ sięgną po świeże wizualne odniesienia. Sprawdźcie czy ich wypowiedzi pokrywają się z nowym zwiastunem Pogromców duchów. Imperium lodu, który możecie zobaczyć poniżej.

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Pogromcy duchów 4 - premiera w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.