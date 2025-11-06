Pokolenie Z woli YouTube i TikToka od telewizji i streamingu. Nowy trend zyskuje popularność

fot. tiktok.com

Prawie połowa osób z tzw. pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku) deklaruje, że jako platformy rozrywkowe bardziej preferuje YouTube lub serwisy społecznościowe z rolkami i wideo od tradycyjnej telewizji lub płatnych serwisów streamingowych.

Według raportu Activate Consulting Technology & Media Outlook 2026, zaprezentowanego podczas eventu WSJ Tech Live, 43% przedstawicieli pokolenia Z wybiera YouTube i TikToka do konsumpcji mediów i newsów.

Ponadto dynamicznie rośnie popularność microdramów, czyli jednego z najnowszych trendów na tych platformach. To trwające 1-2-minutowe odcinki, które składają się na jeden film lub serial. Są tak nakręcone, aby można je było oglądać na smartfonach. Według doniesień 28 milionów dorosłych Amerykanów (52% w wieku 18-34 lat) ogląda tę nową formę treści.

Według prognoz globalne przychody z Internetu i mediów wzrosną o 388 miliardów dolarów do 2029 roku. Z kolei średni dzienny czas spędzany na streamingu wideo wzrośnie do 4 godzin i 8 minut, a oglądanie tradycyjnej telewizji spadnie do zaledwie 1 godziny i 17 minut. Activate szacuje, że przychody ze streamingu (z reklam i subskrypcji) będą rosły o 18-19% rocznie, podczas gdy przychody z tradycyjnej telewizji będą spadać o 4-6% rok na roku.