Pokolenie Z woli YouTube i TikToka od telewizji i streamingu. Nowy trend zyskuje popularność

Nowe badanie wskazuje, że młode pokolenie konsumentów odchodzi od tradycyjnej telewizji oraz streamingu na rzecz krótkich treści wideo. Ponadto coraz popularniejsze stają się tzw. microdramy.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
TikTok logo fot. tiktok.com
Prawie połowa osób z tzw. pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku) deklaruje, że jako platformy rozrywkowe bardziej preferuje YouTube lub serwisy społecznościowe z rolkami i wideo od tradycyjnej telewizji lub płatnych serwisów streamingowych.

Według raportu Activate Consulting Technology & Media Outlook 2026, zaprezentowanego podczas eventu WSJ Tech Live, 43% przedstawicieli pokolenia Z wybiera YouTube i TikToka do konsumpcji mediów i newsów.

Czytaj więcej: Netflix zniszczy kina, a Paramount zostanie monopolistą? Wielkie problemy ze sprzedażą WBD

Ponadto dynamicznie rośnie popularność microdramów, czyli jednego z najnowszych trendów na tych platformach. To trwające 1-2-minutowe odcinki, które składają się na jeden film lub serial. Są tak nakręcone, aby można je było oglądać na smartfonach. Według doniesień 28 milionów dorosłych Amerykanów (52% w wieku 18-34 lat) ogląda tę nową formę treści.

Według prognoz globalne przychody z Internetu i mediów wzrosną o 388 miliardów dolarów do 2029 roku. Z kolei średni dzienny czas spędzany na streamingu wideo wzrośnie do 4 godzin i 8 minut, a oglądanie tradycyjnej telewizji spadnie do zaledwie 1 godziny i 17 minut. Activate szacuje, że przychody ze streamingu (z reklam i subskrypcji) będą rosły o 18-19% rocznie, podczas gdy przychody z tradycyjnej telewizji będą spadać o 4-6% rok na roku.

Źródło: Variety

Co o tym sądzisz?
