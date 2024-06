Powracają pogromcy flagowców od realme!

fot. realme

We flagowym modelu realme GT 6 wprowadza najjaśniejszy wyświetlacz Ultra Bright o maksymalnej jasności aż 6000 nitów, który gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu, na którego brak w ostatnich dniach zdecydowanie nie możemy narzekać. Dzięki technologii HDR i Pro-XDR, wyświetlacze oferują żywe kolory i imponujące poziomy jasności, idealne dla graczy i miłośników multimediów. Dodatkowo, technologia 8T LTPO pozwala na inteligentne dostosowywanie częstotliwości odświeżania, oszczędzając do 20% energii.

Modele serii GT 6 napędzane są potężnymi chipsetami Snapdragon. Realme GT 6 wyposażony jest w procesor Snapdragon 8s Gen 3, osiągający wynik benchmarkowy powyżej 1 650 000 punktów. Model GT 6T z kolei posiada chipset Snapdragon 7+ Gen 3, oferując wydajność na poziomie flagowców w bardziej przystępnej cenie.

Realme GT 6 wyróżnia się głównym aparatem 50MP Super OIS z sensorem Sony LYT-808, który doskonale radzi sobie w słabych warunkach oświetleniowych. Użytkownicy mogą cieszyć się nagrywaniem wideo w jakości 4K z Dolby Vision oraz korzystać z teleobiektywu 50MP, idealnego do zdjęć ulicznych i portretowych.

Nowe smartfony wyposażone są w baterię o pojemności 5500mAh, wspieraną przez technologię 120W SUPERVOOC, która umożliwia naładowanie do 50% w zaledwie 10 minut. Architektura podwójnej komory zapewnia dłuższy czas użytkowania oraz skraca czas ładowania.

Wraz z debiutem serii realme GT 6, realme ogłosiło powstanie NEXT AI Lab. Inicjatywa ta ma na celu upowszechnienie technologii AI i dostosowanie jej do potrzeb młodych użytkowników na całym świecie. Laboratorium skupi się na obrazowaniu AI, efektywności i personalizacji. Dzięki funkcji AI Night Vision, realme GT 6 staje się idealnym towarzyszem do nagrywania filmów w słabym świetle, oferując wyraźne i żywe ujęcia nawet w barach czy klubach. Funkcja AI Smart Loop przewiduje intencje użytkownika, umożliwiając szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, co znacząco zwiększa efektywność i wygodę użytkowania.

Promocyjne ceny i dostępność

Smartfony z serii realme GT 6 do dnia 3 lipca są dostępne w promocyjnych cenach:

realme GT 6 (16/512GB) za 3499 zł z cashbackiem 500 zł i darmową ładowarką.

z cashbackiem 500 zł i darmową ładowarką. realme GT 6 (12/256GB) za 3199 zł z cashbackiem 500 zł i darmową ładowarką.

z cashbackiem 500 zł i darmową ładowarką. realme GT 6T (8/256GB) za 2699 zł z cashbackiem 500 zł i darmową ładowarką.

Smartfony w promocyjnych cenach można kupić w MediaExpert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, X-Kom oraz Komputronik, a także na stronach simplybuy.pl, maxelektro.pl oraz realmeshop.pl. Specjalna oferta cashback z darmową ładowarką na model realme GT 6 (16/512GB) obowiązuje również w sieciach operatorów Plus, T-Mobile, oraz Play.

Aby skorzystać z limitowej oferty cashback i otrzymać darmową ładowarkę, konieczne jest zarejestrowanie na stronie: realmemembers.pl. Szczegółowe informacje dotyczące oferty sprzedaży znajdują się również na oficjalnej stronie realme.

Z okazji premiery, realme wprowadza także do sprzedaży nowe słuchawki realme Buds Air6 i Buds Air6 Pro, które oferują zaawansowaną redukcję hałasu i wysoką jakość dźwięku.

Więcej informacji na temat nowych produktów i promocji można znaleźć na oficjalnej stronie realme.