Starbreeze stawia na serię Payday. Anulowano grę w uniwersum Dungeons & Dragons

Project Baxter to nazwa kodowa gry w uniwersum Dungeons & Dragons, którą zapowiedziano w 2023 roku. Produkcja miała zadebiutować w roku 2026, ale tak się nie stanie. Zamiast tego podjęto decyzję o anulowaniu projektu, a prace straciło ponad 40 osób.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Dungeons & Dragons 
starbreeze studios Payday
Project Baxter fot. Starbreeze Studios
W 2023 roku zapowiedziano, że Starbreeze Studios pracuje nad grą rozwijaną pod nazwą kodową Project Baxter. Miała to być kooperacyjna produkcja osadzona w popularnym uniwersum Dungeons & Dragons. Plany wydawały się dość konkretne – wspominano między innymi o premierze w 2026 roku na „wszystkich głównych platformach” oraz o wsparciu dla funkcji cross-play. Niestety, okazuje się, że gracze nie będą mieli okazji zapoznać się z tym tytułem, ponieważ podjęto decyzję o jego anulowaniu. To z kolei pociągnęło za sobą zwolnienia – pracę straciły 44 osoby.

Dlaczego jednak zdecydowano się skasować Project Baxter? W oficjalnym komunikacie podkreślono, że była to trudna decyzja, ale trzeba było ją podjąć, bo ma przynieść korzyści w przyszłości. Jak wyjaśnia Adolf Kristjansson, prezes Starbreeze Studios, deweloperzy chcą skupić się na swojej flagowej serii Payday.

To była trudna, ale konieczna decyzja. Nasza strategia jest jasna – Payday to jedna z najbardziej ikonicznych marek w branży gier, o niespotykanym zasięgu i potencjale. Koncentrując nasze inwestycje i talenty właśnie na niej, możemy przyspieszyć dostarczanie treści, zaoferować graczom więcej zawartości i umocnić pozycję Starbreeze jako lidera gier o napadach. Chodzi o skupienie się na tym, by tworzyć jak największą, długoterminową wartość dla naszych graczy, zespołu oraz akcjonariuszy – tłumaczy Kristjansson.

Źródło: videogameschronicle.com

