Powstaje fanowska kontynuacja Half-Life 2. Demo Project Borealis możecie sprawdzić już teraz

fot. Icebreaker Industries

Project Borealis to fanowska produkcja, dla której inspirację stanowił cliffhanger, jakim zakończył się Half-Life 2: Episode Two. Projekt powstaje na silniku Unreal Engine 5, a twórcy zapewniają, że ma on wiernie odwzorowywać znane mechaniki i system poruszania z produkcji Valve.

W Project Borealis gracze wcielają się w Gordona Freemana i trafiają do miasteczka Ravenholm, które zostało "przemienione przez czas i żywioły". Bohaterowi przyjdzie zmierzyć się z zarówno znanymi, jak i zupełnie nowymi zagrożeniami, nie zabraknie też sekretów do odnalezienia.

Co ciekawe, z wczesną wersją tej fanowskiej gry możecie zapoznać się już teraz. Na platformie Steam dostępne jest demo zatytułowane Project Borealis: Prologue. Na ten moment może ono pochwalić się "w większości pozytywnymi" opiniami ze strony graczy.