Przygody młodych Jedi - zwiastun serialu. Dzieci pokochają tę kreskówkę

fot. materiały prasowe

Star Wars: Young Jedi Adventures to nowy serial animowany osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który jest skierowany do najmłodszych. Jest to różnica, ponieważ poprzednie animacje były skierowane do starszych dzieci i dorosłych fanów uniwersum.

Przygody młodych Jedi - zwiastun w oryginale

Przygody młodych Jedi - zwiastun z dubbingiem

Przygody młodych Jedi - opis fabuły

Bohaterami są młodzi Jedi: Kai, Lis i Nubs, którzy razem pobierają nauki na planecie Tenoo. Czasem pod okiem samego mistrza Yody. Przeżywają wiele przygód przemierzając galaktykę razem z doświadczoną pilotką Nash na pokładzie Karmazynowego Jastrzębia.

Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi - premiera 4 maja 2023 roku w Disney+, czyli w Dzień Gwiezdnych Wojen.