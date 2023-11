Przyjaciele - Matthew Perry prosił o usunięcie tego wątku. Uważał, że fani znienawidzą Chandlera na zawsze

Fot. Materiały prasowe

Matthew Perry w serialu Przyjaciele wcielał się w postać Chandlera Binga, który był w związku z Monicą Geller, graną przez Courteney Cox. To była jedna z najpopularniejszych par w historii telewizji. Nic dziwnego, że aktor nie chciał tego zepsuć.

Przyjaciele - Matthew Perry prosił o usunięcie tego wątku

Lisa Cash, która gościnnie wystąpiła w serialu Przyjaciele jako stewardesa, w rozmowie z TMZ wyznała, że początkowo jej postać miała mieć o wiele większą rolę. W odcinku The One in Vegas: Part 1 z 5. sezonu miała zagrać kobietę zajmującą się obsługą w hotelu, z którą Chandler zdradziłby Monikę po kłótni.

Choć przećwiczono tę scenę, to właśnie podczas próby Matthew Perry wybrał się do scenarzystów, by zaprotestować. Aktor obawiał się, że przez ten wątek fani już nigdy nie spojrzą tak samo na Chandlera.

Robiliśmy próby i tak dalej, ale dzień przed kręceniem tej sceny z udziałem publiczności powiedziano mi, że [Perry] poszedł do scenarzystów i powiedział im, że widzowie nigdy nie wybaczą mu tego, że zdradził Monikę. Prawdopodobnie miał rację, bo to zmieniłoby zarówno przebieg serialu, jak i jego postaci.

Choć ten wątek mógłby być korzystny dla aktorki, ponieważ przewidywał dla niej o wiele większą rolę, a Przyjaciele byli niezwykle popularnym serialem, to Lisa Cash zgadza się, że to była dobra decyzja i fani prawdopodobnie nigdy nie wybaczyliby czegoś takiego Chandlerowi.

