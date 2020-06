PS5 i Xbox Series X. Eksperci Ampere Analysis wskazali, która konsola lepiej się sprzeda

Źródło: Sony / Microsoft

Lada moment konsole PlayStation 4 oraz Xbox One odejdą do lamusa, ustępując miejsca swoim następcom. Sony i Microsoft na nowo rozpoczną walkę o klientów, nieobciążone niedoskonałościami i błędami urządzeń bieżącej generacji. Gdybyśmy mierzyli sukces jakością przekazu medialnego, Microsoft prawdopodobnie prześcignąłby Sony. Xbox Series X ma znacznie ciekawszą i lepiej poprowadzoną kampanię, będzie także dysponował większą mocą obliczeniową i zaoferuje pełną kompatybilność wsteczną. Ale według analityków branżowych to PlayStation po raz kolejny okaże się zwycięzcą.

Eksperci z Ampere Analysis postanowili powróżyć z fusów i na podstawie dotychczasowych przecieków oraz informacji rynkowych oszacowali, która z konsol przekona do siebie szersze grono klientów. W momencie publikowania tego artykułu prym wiedzie Sony – analitycy spodziewają się, że do końca 2020 roku konsola PS5 trafi do 4,6 mln klientów, a Xbox Series X do 3,3 mln.

Przewidywania Ampere Analysis sięgają znacznie dalej w przyszłość, firma pokusiła się o przeprowadzenie szacunków obejmujących lata 2020-2024. Jeśli przewidywania ekspertów sprawdzą się, będzie to oznaczać, że do końca 2024 roku Sony sprzeda 66 mln konsol zaś Microsoft zaledwie 37 mln.

Do tych szacunków należy oczywiście podejść ze sporym dystansem. Co prawda znamy już specyfikację konsol oraz ich teoretyczne możliwości, ale wciąż wielką niewiadomą pozostaje cena obu urządzeń oraz faktyczna, a nie teoretyczna wydajność. Dopiero po kilku tygodniach funkcjonowania PS5 i Xboxa Series X otrzymamy do dyspozycji dane, które pozwolą precyzyjniej przewidzieć, jak sprzęty poradzą sobie na przestrzeni najbliższych kilku lat.