Ptaki Nocy - nie czekaliście na film? To zacznijcie. Są pierwsze opinie

Wczoraj w Londynie odbyła się światowa premiera filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn). Choć przynajmniej w naszym kraju zainteresowanie produkcją wydawało się jak do tej pory stosunkowo małe, ten stan rzeczy może w najbliższym czasie ulec zmianie. Wszystko przez pierwsze opinie na temat ekranowej historii, które trafiły już do sieci. Ich autorami są m.in. dziennikarze takich mediów Fandango, IGN, ComicBook, The Independent, Vogue czy Forbes. Trzeba przyznać, że reakcje te są zaskakująco pozytywne.

Recenzenci chwalą więc unikalną estetykę obrazu, zaznaczając przy tym, że choć jest on wyjątkowo brutalny, to jednak świetnie spełnia również funkcję rozrywkową. Pojawiają się głosy o wyjątkowej "celebracji siostrzeństwa", a niektóre ze scen akcji mają być jednymi z najlepszych w kinie ostatnich lat. Nie obyło się bez porównań do Johna Wicka, natomiast krytycy z uznaniem przyjęli zwłaszcza występy Margot Robbie i Ewana McGregora. Jeden z autorów opinii przekonuje nawet, że film zatarł w jego pamięci niesmak po Legionie samobójców. Na tym jednak nie koniec - spójrzcie sami:

Ptaki Nocy - pierwsze opinie

Do sieci trafiły już trzy pierwsze klipy z filmu, przedstawiające m.in. formowanie tytułowej drużyny bohaterek czy rozmowę Harley Quinn z Czarną Maską.

Ptaki Nocy - plakat IMAX

Ptaki Nocy wejdą na ekrany kin w Polsce 7 lutego.