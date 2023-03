Rabbit Hole - plakaty postaci. To oni są w centrum szpiegowskiej intrygi

Fot. Materiały prasowe

Rabbit Hole to nowy serial szpiegowski, w którym Kiefer Sutherland z 24 godzin gra główną rolę. Co prawda, aktor przestrzega w wywiadach, że ten serial różni się od jego najsłynniejszego hitu, to i tak zainteresowanie fanów sięga zenitu. W ramach promocji do sieci trafiły plakat pokazujące bohaterów tej historii. Możecie je obejrzeć w poniższe galerii.

Rabbit Hole - galeria

Rabbit Hole

Rabbit Hole - o czym jest serial?

Nic nie jest takie, jak się wydaje. John Weir (Kiefer Sutherland), mistrz przebiegłości w świecie korporacyjnego szpiegostwa, zostaje wrobiony w morderstwo przez potężne siły, które potrafią zarówno kontrolować masy, jak i na nie wpływać.

W obsadzie są Kiefer Sutherland, Charles Dance (Gra o tron) jako Dr Ben Wilson, Meta Golding (Imperium) jako Hailey Winton, Enid Graham (Mare z Easttown) jako Josephine „Jo” Madi, Jason Butler Harner (Ozark) jako Valence, Walt Klink (Zło jest zaraźliwe) jako stażysta oraz Rob Yang (Sukcesja) jako Edward Homm.

Sutherland jest również producentem serialu, podobnie jak jego reżyserzy i scenarzyści: John Requa i Glenn Ficarra.

Rabbit Hole trafi do Polski już 31 marca, więc pięć dni po premierze światowej. Jednakże dodają, że wówczas polscy widzowie dostaną dwa odcinki, więc więcej niż będą mieć na rynku amerykańskim.