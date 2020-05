Rakuten na czerwiec 2020. Nowe filmy w ofercie

źródło: materiały prasowe

Czerwiec 2020 w platformie PVOD Rakuten to kilka oczekiwanych tytułów. Znajdziemy tutaj m.in. Tylko sprawiedliwość i Wyspę Fantazji w reżyserii Jeffa Wadlowa. Jest to horror studia Blumhouse specjalizującego się w odnoszących sukcesy straszakach. Jest to przy okazji też adaptacja serialu z lat 70. pod tym samym tytułem.

Widzowie otrzymają też możliwość zobaczenia filmu Blue Story. Jest to brytyjski dramat kryminalny z 2019 roku, wyreżyserowany przez Andrew Onwubolu. Film wywołał spore poruszenie na Wyspach, ponieważ podczas seansów dochodziło do bójek oraz innych incydentów. Co jeszcze będzie można zobaczyć na platformie w czerwcu 2020? Oto lista:

Rakuten na czerwiec 2020