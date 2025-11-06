Resident Evil - są pierwsze zdjęcia z planu!

fot. Capcom

Nowy film Resident Evil oficjalnie wkroczył w fazę produkcji. Zach Cregger, prywatnie fan gier, już wcześniej zapowiadał, że jego wersja nie będzie próbą odtworzenia wcześniejszych ekranizacji, lecz zupełnie nowym spojrzeniem na świat przedstawiony. Na przestrzeni dekad powstało wiele części głównej serii oraz spin-offów, a także kilka kinowych i serialowych adaptacji tej gry. Jak będzie wyglądać tym razem?

Resident Evil - pierwsze zdjęcia z planu

Produkcja powstaje we współpracy z Constantin Film oraz PlayStation Productions i Sony Pictures. Premierę zaplanowano na 18 września 2026 roku. Będzie to druga próba filmowego restartu po średnio przyjętym Resident Evil: Welcome to Raccoon City z 2021 roku, który bazował na dwóch pierwszych częściach serii.

Filmowy Resident Evil bez postaci z gier. "Fani to już dostali"

Zdjęcia dopiero ruszyły, ale na pewno wzbudzą zainteresowanie wśród fanów serii. Jeśli Creggerowi uda się połączyć autorską wizję z duchem oryginału, Resident Evil może w końcu doczekać się ekranizacji, na jaką gracze czekali od lat.