Reżyser animowanych klasyków Disneya krytykuje studio. Mniej przekazu, więcej dobrej historii

fot. Walt Disney Pictures

Reklama

Co łączy takie kultowe filmy animowane jak Mała syrenka, Aladyn, Planetę skarbów czy Herkulesa? Jedno nazwisko, a mianowicie John Musker, które te produkcje wyreżyserował, mając też na swoim koncie nowsze dzieła, jak na przykład Vaiana: Skarb oceanu. Reżyser odpowiedzialny za animowane klasyki w niedawnej wypowiedzi skrytykował podejście Disneya do tworzenia kolejnych produkcji, pomimo jego wieloletniej współpracy ze studiem. Stwierdził m.in., że Disney powinien przestać stawiać na pierwszym planie przekazywanie górnolotnych przekazów, a skupić na czystej rozrywce i dobrej historii.

Reżyser animowanych klasyków Disneya krytykuje studio

John Musker powiedział:

Wydaje mi się, że muszą skorygować swój kierunek w zakresie stawiania na pierwszym planie przekazów kosztem rozrywki, ciekawej historii i angażujących postaci. Klasyczne filmy Disneya nie próbowały mieć żadnego przekazu. Chciały abyś zaangażował się w świat, historię oraz losy bohaterów i wydaje mi się, że to jest nadal sercem tego wszystkiego. Nie chodzi o całkowite wykluczenie drugiego dna, ale w pierwszej kolejności musisz stworzyć postaci, z którymi możesz sympatyzować i są angażujące.

Reżyser, który ma na swoim koncie również film Księżniczka i żaba, w którym po raz pierwszy Disney wprowadził pierwszoplanową, czarnoskórą księżniczkę, wypowiedział się też w kwestii rasizmu:

Nie próbowaliśmy być "woke", chociaż rozumiem krytykę.

Wypowiedział się również w sprawie adaptacji aktorskich klasycznych animacji:

Firmy zawsze będą mieć podejście na zasadzie: "Jak możemy zminimalizować ryzyko? To im się podoba, tak? To zrobimy to jeszcze raz i sprzedamy im w innej formie." Albo myślą: "Moglibyśmy to zrobić lepiej." [...] W Małej syrence z 2023 roku nie postawili nacisku na historię ojca i córki, a to było sercem filmu. A krab? Mógłbyś spojrzeć na żywe zwierzęta w zoo i miałyby więcej ekspresji niż te w Królu lwie.