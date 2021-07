Robert Downey Jr. w adaptacji Sympatyk, nagrodzonej Pulitzerem. Zagra jednocześnie kilka osób?

Źródło: Marvel

Robert Downey Jr. odwiesił kostium Iron Mana i zajął się następnym projektem. Według portalu Deadline sieć HBO zamówiła od A24 serial, który miałby być adaptacją książki Sympatyk autorstwa Viet Thanh Nguyen, która zdobyła prestiżową nagrodę Pulitzera w dziedzinie literatury pięknej. Aktor miałby zarówno wziąć udział w produkcji, jak i pojawić się na ekranie. Byłaby to jego pierwsza rola po zagraniu Tony'ego Starka. Robert Downey Jr. miałby być producentem wykonawczym serii za pośrednictwem swojej firmy Team Downey, a także pojawić się na ekranie w kilku rolach drugoplanowych.

fot. materiały prasowe

To, co zachęciło go do zagrania w serialu, to możliwość wykazania się jako aktor swoimi możliwościami. To wyzwanie, jakiego pragnął. W produkcji miałby wcielić się w rolę kilku głównych antagonistów, ukazując różne oblicza amerykańskiej elity: agenta CIA, hollywoodzkiego reżysera czy kongresmena. Ogólnoświatowe poszukiwania do głównej roli nadal trwają, a większość obsady miałaby być pochodzenia wietnamskiego.

Książka Sympatyk jest thrillerem, który opowiada o losach komunistycznego szpiega pochodzenia pół francuskiego, pół wietnamskiego, który by udowodnić swoją lojalność, będzie musiał posunąć się do rzeczy, które będą go prześladowały do końca życia. Powieść mówi o poszukiwaniu własnej tożsamości i prawdziwej przyjaźni. Została okrzyknięta nową klasyką literatury wojennej i porównywano ją do dzieł takich pisarzy jak Kafka czy Orwell. Serial prawdopodobnie pójdzie tym samym tropem, a reżyserować będzie Park Chan-wook.

