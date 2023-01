Robot Atlas popisuje się na rusztowaniu

fot. zrzut ekranu YouTube

Dwunożna maszyna ledwo mogła chodzić, gdy pojawiła się po raz pierwszy. W 2017 roku wykonywała już parkour i backflipy. Rok później Atlas biegał, przeskakiwał przez kłody i przeskakiwał z jednego 40-centymetrowego stopnia na drugi, używając nóg, ramion i tułowia do napędzania swoich skoków i do balansowania. W 2019 roku przeszedł do pełnej gimnastyki. W 2020 tańczył synchronicznie. W 2021 uprawiał już parkour w duecie.

Podobnie jak w przypadku niektórych innych robotów Boston Dynamics, od dawna pojawiały się pytania dotyczące praktycznych zastosowań Atlasa. Odpowiedzi udzielono w najnowszym filmie demonstracyjnym firmy Boston Dynamics, w którym nowe chwytaki, po raz pierwszy widziane w reklamie Super Bowl, pozwalają robotowi pomóc w pracy robotnikowi na rusztowaniu w zainscenizowanej sytuacji.

Niesamowite jest obserwowanie, jak Atlas podnosi deskę i używa jej do stworzenia kładki, a następnie porusza się po rusztowaniu, niosąc przy tym torbę narzędziową. Robot jest również w stanie rzucić torbę do pracownika za pomocą skoku z piruetem, kończąc swój pokaz 540-stopniowym, wieloosiowym salto, które inżynierowie projektu nazwali „Sick Trick”, co jest o wiele bardziej zaawansowane niż parkour, który znamy z wcześniejszych filmów z Atlasem.

Prawdopodobnie nie powinniśmy się jeszcze martwić o całe place budowy wypełnione robotami Atlas: nadal popełniają one mnóstwo błędów, których nie zobaczymy na promocyjnych filmikach. Ben Stephens, kierownik działu kontroli Atlasa, powiedział, że naukowcy są jeszcze „daleko” od stworzenia humanoidalnych robotów rzeczywiście mogących wykonywać brudne i niebezpieczne prace.

Boston Dynamics sprzedaje obecnie tylko dwa modele robotów: Stretch, używany w magazynach do przenoszenia pudeł oraz Spot, który jest wykorzystywany do różnych zadań, w tym nadzoru i mapowania terenu. Wygląda na to, że Atlas również zaczyna szukać ścieżki kariery. Na szczęście firma Boston Dynamics wcześniej poprosiła ludzi, aby nie używali jej robotów jako broni…