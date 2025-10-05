Rosa Salazar szczerze o scenach kaskaderskich i czego nauczył ją Mark Wahlberg!

fot. Prime Video

W najnowszym odcinku programu Collider Ladies Night, którego gospodynią jest Perri Nemiroff, gościnią była Rosa Salazar – aktorka znana z takich produkcji jak Alita: Battle Angel, Więzień labiryntu: Próby ognia czy Poplątana. W rozmowie Salazar wróciła wspomnieniami do swoich wcześniejszych ról, a także opowiedziała o kulisach pracy nad najnowszym filmem Nieczysta gra.

W wywiadzie aktorka zdradziła, jak wyglądało przygotowanie do scen akcji, czego nauczyła się od Mark Wahlberg i dlaczego nie uważa, że aktorzy powinni wykonywać wszystkie kaskaderskie sceny samodzielnie.

Play Dirty - czyli grać brudno?

Mark Wahlberg przypomniał mi stare powiedzenie: powoli znaczy płynnie, a płynnie znaczy szybko. I to właściwie wszystko, czego potrzeba, żeby nakręcić dobry film akcji. Kiedy masz scenę taką jak ta w domku, masz ochotę robić wszystko bardzo szybko, bo wydaje ci się, że wtedy wyglądasz na bardziej wprawionego. Ale to nieprawda — im szybciej to robisz, tym bardziej wygląda to niechlujnie.

Rosa Salazar podkreśla, że nie wykonuje wszystkich kaskaderskich scen samodzielnie, bo może zaufać profesjonalistom, którzy robią to lepiej i bezpieczniej. Dzięki temu ona sama nie naraża się na kontuzje, a kaskaderzy otrzymują należne wynagrodzenie za swoją pracę.

