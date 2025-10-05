Rosa Salazar szczerze o scenach kaskaderskich i czego nauczył ją Mark Wahlberg!

W najnowszym odcinku programu Collider Ladies Night, którego gospodynią jest Perri Nemiroff, gościnią była Rosa Salazar – aktorka znana z takich produkcji jak Alita: Battle Angel, Więzień labiryntu: Próby ognia czy Poplątana. W rozmowie Salazar wróciła wspomnieniami do swoich wcześniejszych ról, a także opowiedziała o kulisach pracy nad najnowszym filmem Nieczysta gra.
W wywiadzie aktorka zdradziła, jak wyglądało przygotowanie do scen akcji, czego nauczyła się od Mark Wahlberg i dlaczego nie uważa, że aktorzy powinni wykonywać wszystkie kaskaderskie sceny samodzielnie.
Play Dirty - czyli grać brudno?
Rosa Salazar podkreśla, że nie wykonuje wszystkich kaskaderskich scen samodzielnie, bo może zaufać profesjonalistom, którzy robią to lepiej i bezpieczniej. Dzięki temu ona sama nie naraża się na kontuzje, a kaskaderzy otrzymują należne wynagrodzenie za swoją pracę.
Nieczysta gra - recenzja filmu
Źródło: Collider