Samsung wprowadzi do Polski artystyczne telewizory

Zdjęcie: Samsung

Nie tylko klasycznymi QLED-ami Samsung żyje. Korporacja podjęła decyzję o wprowadzeniu do Polski trzech unikatowych telewizorów zaprojektowanych z myślą o miłośnikach dobrego wzornictwa. Obok modelu The Frame w sprzedaży pojawi się The Serif utrzymany w stylu retro oraz obrotowy The Sero.

Seria The Frame dostępna jest w Polsce od kilku lat, telewizory te charakteryzują się ultracienką obudową oraz ramką, która upodabnia je do obrazów malowanych na płótnie. Po zawieszeniu The Frame na ścianie i odpaleniu Trybu Sztuka telewizor będą stanowić ciekawą dekorację zarówno nowoczesnego, jak i klasycznego pomieszczenia.

Samsung przygotował dla posiadaczy tych urządzeń internetowy sklep Art Store z przeszło 1200 dziełami sztuki z całego świata, do dyspozycji otrzymamy także wymienne ramki, które pozwolą dopasować wygląd urządzenia do naszego wnętrza. W 2020 roku do tej linii produktowej wprowadzono dwa nowe rozmiary matryc – 32 i 75 cali – rozszerzając dotychczasowe portfolio modeli 43”, 50”, 55” i 65”. To nie jedyne zmiany, jakie w 2020 roku przeszła ta linia produktowa. Nowe telewizory będą korzystały z funkcji Dual LED, która zadba o poprawę kontrastu, a dzięki funkcji aktywnego wzmacniania głosu głośność ścieżki audio będzie dynamicznie modyfikowana, abyśmy w każdych warunkach wyraźnie słyszeli dialogi postaci.

Na razie nie wiadomo, ile zapłacimy za najmniejszego i największego The Frame'a, ale w sklepach z elektroniką pojawiły się już 43-calowe modele na 2020 roku wycenione na 4199 zł.

Na tym nie kończą się artystyczne modele telewizorów od Samsunga. Firma przygotowała dla polskich odbiorców jeszcze dwa ekscentrycznie wyglądające urządzenia.

Samsung The Serif na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl stylistykę retro i nie jest to przypadkowe skojarzenie. Telewizor zaprojektowano w taki sposób, aby elegancko prezentował się z każdej strony, a jego sylwetka nawiązuje do wyglądu klasycznej szeryfowej czcionki. Sprzęt ten przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy chcą ustawić odbiornik w widocznym miejscu, a nie ukrywać go na ścianie bądź półce telewizyjnej.

Inżynierowie koreańskiej korporacji w kreatywny sposób wykorzystali ramę The Serif. Jest ona na tyle szeroka, że telewizor można bezpiecznie ustawić na szafce bez korzystania z tradycyjnych nóżek bądź podstawek, a na górnej części obudowy znalazło się wystarczająco dużo miejsca, aby wykorzystać ją w roli półeczki na dekorację. Albo sparować za jej pośrednictwem urządzenie mobilne – wystarczy położyć w wyznaczonym miejscu telefon, aby błyskawicznie przesłać obraz do The Serif. Model ten będzie dostępny na polskim rynku w rozmiarach 43”, 49” oraz 55”. Na razie nie wiemy, ile przyjdzie nam za niego zapłacić.

Samsung The Frame

Ostatnią spośród artystycznych nowości Samsunga, które wkrótce trafią do polskich sklepów, jest 43-calowy telewizor The Sero. Sprzęt ten ma być odpowiedzią na potrzeby młodego pokolenia wychowanego na smartfonach i tabletach. Wyświetlacz telewizora osadzono na masywnej podstawce, w której ukryto mocny, 60-watowy system dźwięku przestrzennego 4.1. Jednak to nie dźwiękowe możliwości wyróżniają The Sero na tle konkurencji a możliwość zmiany orientacji wyświetlanego obrazu.

Po sparowaniu z telefonem będziemy w stanie obrócić ekran do pozycji pionowej, aby wyświetlić zawartość telefonu na pełnej matrycy. Wystarczy tylko obrócić telefon, a mechanizm ukryty w ramie The Sero automatycznie przekręci ekran do pożądanej pozycji. Ta sztuczka pozwoli wygodniej przeglądać serwisy społecznościowe czy filmy kręcone w orientacji pionowej. Z myślą o tym sprzęcie zaprojektowano także Tryb Portret, który wyświetli plakaty, zegar, animacje bądź nasze zdjęcia, kiedy nie będziemy aktywnie korzystać z telewizora. The Sero zadebiutuje na polskim rynku w lipcu tego roku, na razie jego cena pozostaje nieznana.