Samuel L. Jackson czyta książkę w swoim stylu i namawia do pozostania w domu

Jimmy Kimmel w swoim najnowszym programie zaprosił kolejną gwiazdę, która opowiedziała o tym, jak radzi sobie podczas domowej kwarantanny. Tym razem online wystąpił Samuel L. Jackson, który na wizji przeczytał książkę stylizowaną na wierszyki dla dzieci o tytule Stay the F*** at Home. Zatem w swoim stylu zachęcił wszystkich do pozostania w domach, mycia rąk i widywania się ze swoimi znajomymi za pomocą telefonów komórkowych.

Gwiazdy w USA na różne sposoby próbują namawiać swoich fanów do pozostawania w domu. Wykorzystywanie ich zasięgów na pewno jest w całej tej sytuacji pomocne, a jeśli pomysł do tego jest kreatywny, być może zdziała wiele dobrego. Oceńcie sami występ aktora u Jimmy'ego Kimmela (czytanie książki od 6:11):