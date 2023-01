Wielki powrót Sarah Michelle Gellar. Odtwórczyni Buffy tym razem spuści łomot wilkołakom!

materiały prasowe

Sarah Michelle Gellar przez wiele lat grała główną rolę w kultowym serialu Buffy: Postrach wampirów. Choć niedawno fani mogli zobaczyć ją w filmie Zróbmy zemstę, to aktorstwo zeszło u niej na drugi plan. Jednak ma to ulec zmianie. Po przerwie, wypełnionej drobnymi rolami i zajmowaniem się domem, Sarah Michelle Gellar powraca i tym razem spuści łomot wilkołakom, a nie wampirom.

Kogo zagra w Wolf Pack, o czym opowiada serial i dlaczego przypomina aktorce o Buffy: Postrach wampirów?

Wielki powrót Sarah Michelle Gellar - spuści łomot wilkołakom

Sarah Michelle Gellar do powrotu na mały ekran zainspirowała między innymi jej córka, która także interesuje się aktorstwem. Odtwórczyni Buffy zdaje sobie sprawę, że widzowie i przemysł rozrywkowy zmieniły się podczas jej nieobecności, ale ona także przeszła transformację. Tym projektem pragnie jednak przemówić do swoich fanów, ponieważ sądzi, że Wolf Pack przypadnie im do gustu.

Żeby wrócić, zrealizować nowe projekty, musisz złożyć hołd temu, z czego jesteś znany. Jeśli zrobię coś, co przemówi do fanów - a myślę, że ten serial im się spodoba - i zdobędę kolejnych widzów po drodze, to może uda mi się zacząć coś nowego. To może nie nowy akt w moim życiu, ale zdecydowanie nowy rozdział.

Jeff Davis, twórca i showrunner serialu, stwierdził za to, że nie tylko udało im się zaangażować Sarah Michelle Gellar do projektu, ale będzie to wersja, na jaką fani czekali od lat: gotowa skopać kilka tyłków.

Co Wolf Pack ma wspólnego z Buffy?

Paramount od początku sugerował, że Sarah Michelle Gellar powinna zostać zaangażowana do projektu, jednak Jeff Davis, który uważa Buffy za swoją główną inspirację, uznał że to niemożliwe. Nie był zupełnie w błędzie: aktorka nie miała zamiaru nawet przeczytać scenariusza. Lubi twórcę, ale nie chciała wziąć udziału w serialu o wilkołakach. Jednak przekonano ją, by zmieniła zdanie i zerknęła na scenariusz. Zakochała się w odcinku pilotażowym.

Przypomina mi Buffy. Nie sam serial, ale to, jak produkcja umie zaadresować współczesne horrory: niepokój, stres w codziennym życiu, poczucie izolacji.

Wolf Pack - o czym jest serial?

Serial jest oparty na cyklu książkowym Edo Van Belkoma. Akcja skupia się na nastolatkach imieniem Everett i Blake, których życie zostało wywrócone do góry nogami, kiedy pożar lasów w Kalifornii przebudził nadnaturalną istotę. Gdy pojawia się pełnia Księżyca, bohaterowie oraz bliźniaki Harlan i Luna łączą siły, by odkryć tajemnice, która ich łączy, a jest ona związana z ugryzieniem i krwią wilkołaka.