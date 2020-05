Scenarzyści Cichego miejsca stworzą film dla Sony

Po dobrze przyjętej produkcji Ciche miejsce, Scott Beck i Bryan Woods odpowiedzialni za scenariusz horroru, nagle spotkali się z większym zainteresowaniem ze strony Hollywood. Ich usługami zainteresowane było wcześniej między innymi Lucasfilm, a nawet doszło do spotkania pomiędzy studiem i twórcami. Do współpracy nie doszło, ale teraz portal Variety podaje, że duet ten stworzy scenariusz i wyreżyseruje film dla studia Sony.

Szczegóły niezatytułowanego jeszcze filmu nie są na razie znane, ale dowiedzieliśmy się, że obaj twórcy współpracować będą razem z reżyserem Samem Raimi. Twórca Spider-Mana i nadchodzącego Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pełnić będzie prawdopodobnie rolę producenta. Jego firma Raimi Productions wesprze duet twórców. To będzie drugi raz, kiedy scenarzyści Cichego miejsca i Sam Raimi będą razem pracować. Wcześniej było to przy okazji jednego z odcinków serialu 50 States of Fright, powstałego dla platformy Quibi.