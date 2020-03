Sea of Stars - prawie jak Chrono Trigger? Zapowiedziano prequel The Messenger

Sea of Stars to nowe dzieło niezależnego studia Sabotage. Będzie to produkcja inspirowana klasycznymi grami jRPG z lat 90, takimi jak Chrono Trigger. Przedstawiona w grze historia będzie prequelem do The Messenger, dobrze ocenianej platformówki w stylu retro, która zadebiutowała w 2018 roku i spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków.

Twórcy obiecują, że Sea of Stars zapewni m.in. sześć postaci o różnych umiejętnościach i stylach walki, a same pojedynki mają łączyć klasykę z nowocześniejszymi rozwiązaniami. Przeciwników będziemy więc widzieć podczas eksploracji, a ataki będzie można wzmacniać poprzez naciśnięcie przycisku w odpowiednim momencie. Gracze będą mogli też eksperymentować i łączyć ze sobą pewne zdolności, co może doprowadzać do naprawdę niszczycielskich efektów.

Zaprezentowano też pierwszy zwiastun gry. W materiale wyraźnie widać inspiracje produkcjami sprzed lat.

Sea of Stars ma zadebiutować w 2022 roku. Aktualnie trwa zbiórka w serwisie Kickstarter i po zaledwie jednym dniu twórcom udało się zebrać zakładaną kwotę 90 tysięcy dolarów.