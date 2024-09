Mocne zdanie o serialu Harry Potter: "Filmy były fantastyczne – zostawcie je w spokoju”

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jared Harris, który podobnie jak ojciec został aktorem i ma na koncie role między innymi w Czarnobylu czy The Crown, wypowiedział się na temat serialu Harry Potter, nad którym obecnie pracuje HBO. W niedawnej rozmowie z portalem The Independent wyznał, że nie rozumie, po co powstaje nowa wersja.

Czy Harry Potter potrzebuje serialowego rebootu?

„Nie, dziękuję” – odpowiedział stanowczo na pytanie, czy chciałby zagrać Dumbledore'a na małym ekranie.

Jego ojciec, Richard Harris, zagrał Dumbledore'a w dwóch pierwszych filmach. Zmarł w 2002 roku, a rolę przejął wtedy Michael Gambon.

„Poza tym, po co to robić? Nie rozumiem. Filmy były fantastyczne – zostawcie je w spokoju.”

Jared Harris przyznał jednak, że twórcy prawdopodobnie będą mieć szansę, by naprawdę rozwinąć fabułę, ponieważ forma serialu zawsze daje więcej przestrzeni i czasu, by przedstawić bohaterów i wątki.

Aktualnie trwają castingi do serialu Harry Potter od HBO. Twórcy próbują znaleźć odtwórców głównych bohaterów, czyli Rona, Hermiony i Chłopca, który przeżył. Szukają dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Możemy się więc spodziewać, że już niedługo dowiemy się, kto zagra ikoniczne trio na ekranie.

Najlepsze postacie z Harry'ego Pottera - ranking

35. Fleur Weasley