Seriale z najlepszymi zakończeniami. Gra o tron może się od nich uczyć! [TOP 10]

Stworzyć dobry serial, który przyciągnie uwagę odbiorców nie jest wcale trudno w przeciwieństwie do przygotowania mu zakończenia, które spodoba się wiernym fanom. Grze o tron się to nie udało, ale tym produkcjom już tak!
Wiktor Stochmal
10. Zadzwoń do Saula fot. AMC
Do stworzenia świetnego, zapadającego w pamięć serialu potrzebnych jest wiele składników. Charakterystyczne i ciekawe postaci oraz relacje pomiędzy nimi, wciągająca fabuła, która może biec przez kilka sezonów, nie nudzić i nadal mieć sens, wyjątkowy pomysł na sam scenariusz, ale nawet to może nie wystarczyć, jeśli zakończenie jest niedogotowane i rozczarowujące.

Hity jesieni i zimy 2025! Najbardziej wyczekiwane premiery filmów i seriali w jednym miejscu

Taki los spotkał wiele znakomitych produkcji, a przykładów nie trzeba szukać daleko - można wspomnieć choćby o Grze o tron, która w momencie szczytu popularności była uważana za jeden z najlepszych seriali w historii. Tydzień w tydzień w sieci miliony osób dyskutowały nad wydarzeniami z ostatniego odcinka, snuły rozmaite teorie, próbowały przekonać innych widzów, dlaczego dana postać jest ciekawsza i lepsza od innej. Czar ten jednak prysł w momencie premiery finałowego sezonu, a w szczególności ostatniego odcinka. Serial, który był światowym fenomenem dziś jest postrzegany jako relikt przeszłości, do którego mało kto wraca, bo nie chce znów przeżywać tego samego zawodu. Ale, na szczęście, nie zawsze tak jest.

TOP 10 seriali z najlepszymi zakończeniami

Portal Screen Rant przygotował dziesiątkę seriali, którym nie tylko udało się nie popsuć zakończenia, ale sprawiło ono, że cała produkcja po latach jest wspominana jeszcze lepiej i kochana przez miliony. Zgadzacie się z tymi wyborami?

10. Zadzwoń do Saula

Dostępne w: Netflix.

10. Zadzwoń do Saula
fot. AMC
Źródło: screenrant.com

Powiązane seriale

9,2

2011
Gra o tron
Oglądaj TERAZ Gra o tron Przygodowy

