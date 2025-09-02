Seriale z najlepszymi zakończeniami. Gra o tron może się od nich uczyć! [TOP 10]

fot. AMC

Do stworzenia świetnego, zapadającego w pamięć serialu potrzebnych jest wiele składników. Charakterystyczne i ciekawe postaci oraz relacje pomiędzy nimi, wciągająca fabuła, która może biec przez kilka sezonów, nie nudzić i nadal mieć sens, wyjątkowy pomysł na sam scenariusz, ale nawet to może nie wystarczyć, jeśli zakończenie jest niedogotowane i rozczarowujące.

Taki los spotkał wiele znakomitych produkcji, a przykładów nie trzeba szukać daleko - można wspomnieć choćby o Grze o tron, która w momencie szczytu popularności była uważana za jeden z najlepszych seriali w historii. Tydzień w tydzień w sieci miliony osób dyskutowały nad wydarzeniami z ostatniego odcinka, snuły rozmaite teorie, próbowały przekonać innych widzów, dlaczego dana postać jest ciekawsza i lepsza od innej. Czar ten jednak prysł w momencie premiery finałowego sezonu, a w szczególności ostatniego odcinka. Serial, który był światowym fenomenem dziś jest postrzegany jako relikt przeszłości, do którego mało kto wraca, bo nie chce znów przeżywać tego samego zawodu. Ale, na szczęście, nie zawsze tak jest.

Portal Screen Rant przygotował dziesiątkę seriali, którym nie tylko udało się nie popsuć zakończenia, ale sprawiło ono, że cała produkcja po latach jest wspominana jeszcze lepiej i kochana przez miliony. Zgadzacie się z tymi wyborami?