Shazam! - złoczyńcy z filmu powrócą w kolejnych projektach DCEU?

fot. Warner

Dr. Sivana w wykonaniu aktora Marka Stronga był głównym antagonistą widowiska Shazam!. Natomiast w scenie po napisach pojawił się podobny do gąsienicy złoczyńca Mister Mind. Okazuje się, że obydwaj mogą powrócić w nadchodzących projektach DCEU. Otóż według The Cosmic Circus Strong podobno nakręcił coś dla jednego z przyszłych widowisk kinowego uniwersum DC. Jednak witryna nie podaje o jaki konkretnie film chodzi. Być może jest to Shazam! 2 lub Black Adam. W raporcie można również przeczytać, że do swojej roli powróci aktor głosowy Anthony Gabriel, który dubbingował Mister Minda. Choć reżyser Shazama! 2, David F. Sandberg zaprzeczył, że Mister Mind pojawi się w jego filmie, to nie wyklucza się jego występu w widowisku Black Adam. Jednak może to być również zmyłka reżysera i czarny charakter zaznaczy jednak swoją obecność w sequelu Shazama!. Oczywiście jak na razie należy podchodzić z dystansem do tych informacji.

Źródło: DC

W obsadzie Shazam 2! znajdują się Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Natomiast w obsadzie Black Adam są Dwayne Johnson jako Black Adam, Noah Centineo jako Atom Smasher, Aldis Hodge jako Hawkman, Quintessa Swindell jako Cyclone, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer, Uli Latukefu oraz Pierce Brosnan jako Doctor Fate.

Black Adam - premiera filmu w USA 29 lipca 2022 roku.

Shazam 2! ma wejść na ekrany kin w USA 2 czerwca 2023 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.