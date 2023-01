Postać Sherlocka Holmesa wchodzi do domeny publicznej. Co to oznacza dla przyszłych adaptacji przygód bohatera?

materiały prasowe

Od stycznia 2023 roku największy detektyw świata, Sherlock Holmes, w pełni wszedł do domeny publicznej. Dzięki wygaśnięciu praw autorskich do The Casebook of Sherlock Holmes kultowy detektyw z dołączył do Draculi i Robin Hooda jako własność publiczna, postać, o której można pisać i przedstawiać w dowolny sposób, jaki autor uzna za stosowny. Chociaż Holmes od dawna jest domeną częściowo publiczną, pełne wygaśnięcie praw autorskich oznacza, że ​​w przyszłości będzie można zezwolić na znacznie większą swobodę w adaptacjach.

To również przełoży się na potencjalne, przyszłe projekty filmowe i serialowe o ikonicznym detektywie. Wygaśnięcie praw autorskich i przejście w pełni do domeny publicznej tak naprawdę daje ogromną dowolność w przedstawieniu przez twórców postaci na ekranie.

fot. Netflix

Pozew w sprawie filmu Enola Holmes

Przede wszystkim twórcy nie będą już ograniczeni ze strony spadkobierców Arthura Conan Doyle'a, który stworzył postać Sherlocka. Dla przykładu w 2020 roku pozwali oni osoby odpowiedzialne za film Enola Holmes za przedstawienie Holmesa jako miłego, przyjaznego i szanującego kobiety, twierdząc, że te cechy postaci pojawiły się dopiero w ostatnich dziesięciu opowiadaniach, których nie było jeszcze w domenie publicznej. Ostatecznie pozew oddalono.