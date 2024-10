Serial Sherlock powróci? Producentka o jego przyszłości i warunku, jaki trzeba spełnić

fot. materiały prasowe

Serial Sherlock był emitowany w latach 2010-2017 na BBC. Cieszył się niezwykłą popularnością, a do tego był wysoko oceniany przez krytyków oraz chwalony przez widzów. Powstały 4 sezony, w których w głównych rolach wystąpili Benedict Cumberbatch i Martin Freeman.

Fani wciąż wierzą, że powstaną nowe odcinki tego detektywistycznego serialu opartego na powieściach Arthura Conana Doyle'a. Producentka Sherlocka, Sue Vertue, pojawiła się podczas wydarzenia Trailblazers od Amazon Prime Video, gdzie na niebieskim dywanie zdradziła serwisowi Deadline, że produkcja o Holmesie może powrócić.

Uwielbiamy ten serial i ma on przyszłość przed sobą. Pewnego dnia. Może. Jeśli wszyscy będą chcieli to zrobić. Wciąż mam gdzieś te dekoracje w magazynie, które, szczerze mówiąc, są prawdopodobnie zgniłe. Chodzi tylko o to, żeby wszyscy się zjednoczyli i żeby aktorzy chcieli to zrobić.

Przypomnijmy, że współtwórca i gwiazda Sherlocka, Mark Gatiss, na początku tego roku, powiedział serwisowi, że chcieliby nakręcić film, ale próba zebrania wszystkich aktorów jest bardzo trudna.

Po występie w Sherlocku kariery Benedicta Cumberbatcha i Martina Freemana nabrały rozpędu. Aktorzy grają w kilku projektach rocznie. Często są to wysokobudżetowe produkcje. Do tego Cumberbatch występuje w teatrze.

Sherlock jest dostępny na platformach Netflix, Prime Video oraz Max.