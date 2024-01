Skull and Bones - otwarta beta już wkrótce! Ubisoft przedstawia plany na rozwój gry

fot. Ubisoft

Ubisoft ujawnił nowe informacje na temat Skull and Bones. Przede wszystkim zapowiedziano, że już w przyszłym miesiącu odbędą się otwarte beta testy, dzięki którym wszyscy zainteresowani będą mogli bezpłatnie sprawdzić ten tytuł przed jego premierą. Beta dostępna będzie w dniach 8-11 lutego na wszystkich platformach, na których pojawi się sama gra, czyli PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Oprócz tego zaprezentowano nowy zwiastun, w którym przedstawiono zawartość endgame oraz ambitne plany rozwoju w pierwszym roku po premierze. Gracze mogą liczyć między innymi na sezony, w których pojawią się nowe elementy rozgrywki - na przykład piraccy lordowie, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.

Skull and Bones - zwiastun gry końcowej i mapy rozwoju Roku 1

Premiera Skull and Bones była już wcześniej kilkukrotnie przekładana, ale wszystko wskazuje na to, że teraz uda się wypuścić ten tytuł na rynek. Ma on zadebiutować już 16 lutego.