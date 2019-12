Skywalker. Odrodzenie - bójka w kinie podczas seansu. Poszło o telefon

Skywalker. Odrodzenie to 9. epizod Gwiezdnych Wojen. Film wkroczył na ekrany kin przed weekendem i przyciąga do multipleksów tłumy wiernych fanów. Wszyscy udają się na seans przepełnieni emocjami, ponieważ jest to finałowa część Gwiezdnej Sagi, wobec której widzowie mają wysokie oczekiwania. Czasem jednak emocje biorą górę na tyle, że łatwo stracić nad sobą kontrolę - świadkami jednej z przykładowych sytuacji byli widzowie uczestniczący w seansie w Vancouver.

Jak podaje portal Entertainment Weekly, podczas pokazu filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, jeden z uczestników wszczął bójkę ze swoim sąsiadem z fotela obok - poszło o telefon, który ten w trakcie seansu wyciągnął z kieszeni. Sytuacja tak bardzo rozproszyła mężczyznę, że nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy - zaczęło się od potyczki słownej, a skończyło na rękoczynach, tak, że do akcji musiała wkroczyć obsługa kina. Seans przerwano, a po wyprowadzeniu awanturującego się mężczyzny z sali, film odtworzono zebranym raz jeszcze, od początku. Po sieci krąży już krótkie nagranie mężczyzny, który wykłócał się ze swoim sąsiadem - słyszymy na nim jak mówi, że jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, czekał na film ponad rok i nie pozwoli, by rujnowano mu ten dzień telefonem.

Telefon był używany przez mężczyznę znanego jako Joe Bond. Po całej sytuacji udzielił on wywiadu CTV News, gdzie podał więcej szczegółów. Jak mówił, on i jego żona zostawili swoje małe dzieci z opiekunką i udali się do kina, by obejrzeć film. Wymieniali SMSy z opiekunką do samego początku filmu, a potem „tylko na moment wyciągnął telefon”, by po raz ostatni odpisać - w tym momencie jego sąsiadowi puściły nerwy. Jak mówi:

Powiedziałem mu, żeby się uspokoił i że jeśli tego nie zrobi, to pójdę po kogoś. A potem uderzył mnie w twarz… Fani Star Wars podchodzą do filmów poważnie, ale myślę, że ten koleś był na jeszcze wyższym levelu...

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - film jest już wyświetlany na ekranach polskich kin.