Słońca blask - Jan Komasa kręci nowy film. Będzie trochę o sporcie i LGBT

©Fot Jaroslaw Sosinski

W czasie panelu na Campus Polska Przyszłości, Jan Komasa, reżyser filmów Sala samobójców. Hejter i Boże Ciało powiedział, że pracuje nad nowym filmem z silnym wątkiem LGBT. Było to w odpowiedzi do jednego z pytań uczestniczek panelu, która zapytała twórcę, czy ma zamiar kiedyś nakręcić projekt poruszający temat LGBT. Komasa stwierdził, że nad takim właśnie pracuje. Nosi on tytuł Słońca blask i jak zapowiedział reżyser dotyczy "trochę sportu i LGBT". Scenariusz do projektu napisał sam reżyser. Co ciekawe zrobił to jakieś 10 lat temu, a 5 lat temu skrypt ewoluował do formy, którą jest obecnie.

Reżyser stwierdził, że ponieważ nie może odlepić się od młodych ludzi główne role w jego nowym filmie ponownie będą grali 19-20 i 21-latkowie. Jednak mają być otoczeni bardziej znanymi nazwiskami. Aktualnie trwają castingi.

Fot Jaroslaw Sosinski

Zdjęcia planowane są na lipiec-sierpień 2022 roku. Dla przypomnienia Komasa miał również pracować nad swoim anglojęzycznym debiutem zatytułowanym Anniversary, który ma być dystopijnym dramatem. Jednak o tym projekcie od dłuższego czasu nie ma żadnych nowych informacji.