Jesienią do kin zawita pewien zielony smok, który postanowił samodzielnie rozwiązać zagadkę tajemniczej mgły. Diplodok to postać inspirowana komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego, w których również nie brakowało magii i wielkich marzeń na wyciągnięcie ręki. Do sieci trafił utwór towarzyszący nadchodzącej premierze filmu. To piosenka, którą szczególnie rodzice będą dobrze kojarzyć. Siostry Przybysz połączyły siły, aby zaprezentować Stan pogody w odświeżonej wersji, której nie brakuje lekkich brzmień. Zobaczcie teledysk.

Tak brzmi oficjalny opis fabuły filmu:

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem (Szyc), zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem (Jakubik) i bystrą pilotką Entomologią (Kożuchowska) odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę... strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Głosu bohaterom filmu użyczą Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Arkadiusz Jakubik, Mikołaj Wachowski, Piotr Polak oraz Helena Englert.

Smok Diplodok trafi do kin już 4 października 2024 roku.