Wyciekł zwiastun Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Styl animacji podzielił fanów

Your Friendly Neighborhood Spider-Man to nowy serial animowany Marvela, który był promowany podczas imprezy D23 na początku sierpnia 2024 roku. Tam też pokazano 90-sekundowy teaser, który teraz wyciekł do sieci.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - wyciek teasera

Na D23 zebrani odebrali pozytywnie bardzo unikalny styl animacji, który widzimy w tym teaserze. Jednak po wycieku wideo do sieci fani wydają się trochę podzieleni w ocenie wizualnej wizji serialu.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - o czym jest serial

Historia skupia się na Peterze Parkerze i jego początkach w roli Spider-Mana. Fabuła osadzona jest w jednej z alternatywnych rzeczywistości równoległych. Mamy zobaczyć inną wersję sceny z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której Peter wraca do domu, a tam czeka na niego Tony Stark. W serialu jednak nie będzie to Tony, a Norman Osborn (znany także jako Zielony Goblin). To wydarzenie sprawi, że życie Spider-Mana potoczy się innym torem, niż tego z MCU.

Na ekranie mamy zobaczyć też takie postacie jak Harry Osborn, ciocia May czy Otto Octavius (znany też jako doktor Octopus). Premiera jeszcze w 2024 roku.