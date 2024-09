Sofia Falcone łączy siły z Pingwinem. Nowa zapowiedź serialu Max

fot. Max

Reklama

Pingwin, czyli pierwszy serial aktorski dziejący się w tym samym świecie, co kinowy Batman z Robertem Pattinsonem, zadebiutuje we wrześniu na platformie Max. W sieci pojawiły się już zdjęcia oraz zwiastuny zapowiadające produkcję. Kolejna, krótka zapowiedź trafiła do internetu dziś i skupia się na znanej z komiksów Sofii Falcone, w którą wciela się Cristin Milioti. Córka Carmine'a Falcone'a, który został zabity w Batmanie z 2022 roku, najwidoczniej połączy siły z Pingwinem, którego odgrywa Colin Farrell. Poprzednie doniesienia wskazywały jednak, że między dwojgiem jest pewna zadra i nieprzyjemna przeszłość, która może sprawić, że ten sojusz nie potrwa zbyt długo.

Sprawdźcie nową zapowiedź serialu:

Pingwin - zdjęcia zapowiadające serial

Pingwin

Pingwin - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzący spin-off pokaże losy tytułowego bohatera, który będzie próbował przejąć władzę w Gotham po śmierci największego gangstera w mieście. Okazuje się jednak, że będzie musiał pokonać wielu rywali, by to osiągnąć. Istotnym wątkiem zostanie jego skomplikowana relacja z matką.

Do obsady należą również Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Serial zadebiutuje 20 września na kanałach HBO oraz platformie streamingowej Max.