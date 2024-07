Sok z żuka 2 - kategoria wiekowa. Cenna informacja dla rodziców

fot. Warner Bros. Entertainment

Reklama

MPA potwierdziło, że Sok z żuka 2 otrzymał kategorią wiekową PG-13. Ocena wynika z "brutalnych treści, makabrycznych i krwawych scen, wulgarnego języka, pewnych dwuznacznych elementów i krótkotrwałego zażywania narkotyków".

Dla porównania, pierwsza część, czyli Sok z żuka, miał kategorię wiekową PG. Choć to niewielka zmiana - bo obie zalecają nadzór rodzicielski w przypadku nieletnich widzów - to PG-13 podkreśla, że treści mogą być nieodpowiednie szczególnie dla osób poniżej trzynastego roku życia. Na pewno to cenna informacja dla rodziców, którzy chcą zabrać na seans swoje dzieci.

Przypominamy, że do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, którą najbardziej znamy z serialu Wednesday. Za sterami ponownie stoi twórca pierwszej części, czyli Tim Burton. W sequelu powrócimy do rodziny Deetzów i domu w Winter River. Tym razem to córka Lydii, Astrid, otworzy portal do zaświatów.

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.