Zamiast 3. sezonu powstanie film? Nowe doniesienia o anime Solo Leveling

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. A-1 Pictures // Aniplex

Reklama

Minęło już kilka miesięcy od zakończenia 2. sezonu Solo Leveling, a wciąż nie podano informacji czy powstanie kolejna seria. Aktorzy głosowi przyznawali, że na dalszy ciąg historii widzowie będą musieli poczekać dłuższy czas. Z kolei szef działu kinowego i dystrybucji Crunchyroll, Mitchel Berger, zapewniał, że w przyszłości pojawi się więcej treści związanych z tym tytułem, a historia będzie kontynuowana. Spekulacji wśród fanów nie brakuje, ale nowe doniesienia mogą wskazywać, jakie decyzje zostaną podjęte w związku z tym tytułem.

Czytaj więcej: Czego możemy się spodziewać po 3. sezonie Solo Leveling? Producent o Jin-woo

Raport wskazuje, że powstanie film Solo Leveling

Okazuje się, że zamiast 3. sezonu Solo Leveling fani mogą dostać pełnometrażowy film. Te doniesienia pochodzą od Kiwoom Securities, dużej południowokoreańskiej firmy świadczącej usługi finansowe, która opublikowała prognozę i analizę finansową D&C Media Co., zajmującej się dystrybucją anime. W raporcie zauważono, że kolejny projekt związany z Solo Leveling zostanie zrealizowany właśnie jako film. Pisze w nim, że 2. sezon wyprodukowany przez Japończyków odniósł większy sukces od pierwszego. Dalej czytamy:

Obecnie kolejny projekt [Solo Leveling] zostanie zrealizowany jako film, a nie sezonowa produkcja telewizyjna. Duże projekty animacyjne, takie jak Demon Slayer, są również realizowane jako filmy… Biorąc pod uwagę sukces tego filmu, oczekuje się, że [Solo Leveling] odniesie spotęgowany sukces kasowy.

Według plotek film miałby wejść na ekrany w drugiej połowie 2026 roku. Natomiast produkcja nowego Solo Leveling jeszcze się rozpoczęła, więc ten termin jest mało prawdopodobny. Informacja o powstaniu filmu nie została oficjalnie ogłoszona, a te doniesienia należy traktować jako plotkę i wskazówkę, jaka przyszłość może czekać to popularne anime.

ROZWIŃ ▼

Warto dodać, że wspomniany Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zarobił na całym świecie 668 mln dolarów, stając się piątą najbardziej dochodową produkcją 2025 roku. Co ciekawe zyski mogą być jeszcze większe, ponieważ film w najbliższym czasie będzie mieć premierę w Chinach. Również znakomicie sobie poradził w kinach film Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, który zarobił już 200 mln dolarów. Dlatego wydaje się, że decyzja o powstaniu filmu Solo Leveling okaże się słuszna, biorąc pod uwagę niesamowitą popularność tego anime w USA.

Solo Leveling - 2. sezon