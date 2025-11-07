Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zamiast 3. sezonu powstanie film? Nowe doniesienia o anime Solo Leveling

Fani wciąż czekają na nowe informacje związane z kontynuacją anime Solo Leveling, które na początku roku biło rekordy popularności. Nowe doniesienia mogą wskazywać, jaka przyszłość czeka ten tytuł.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  film 
3. sezon anime solo leveling
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Solo Leveling - 2. sezon fot. A-1 Pictures // Aniplex
Reklama

Minęło już kilka miesięcy od zakończenia 2. sezonu Solo Leveling, a wciąż nie podano informacji czy powstanie kolejna seria. Aktorzy głosowi przyznawali, że na dalszy ciąg historii widzowie będą musieli poczekać dłuższy czas. Z kolei szef działu kinowego i dystrybucji Crunchyroll, Mitchel Berger, zapewniał, że w przyszłości pojawi się więcej treści związanych z tym tytułem, a historia będzie kontynuowana. Spekulacji wśród fanów nie brakuje, ale nowe doniesienia mogą wskazywać, jakie decyzje zostaną podjęte w związku z tym tytułem.

Czytaj więcej: Czego możemy się spodziewać po 3. sezonie Solo Leveling? Producent o Jin-woo

Raport wskazuje, że powstanie film Solo Leveling

Okazuje się, że zamiast 3. sezonu Solo Leveling fani mogą dostać pełnometrażowy film. Te doniesienia pochodzą od Kiwoom Securities, dużej południowokoreańskiej firmy świadczącej usługi finansowe, która opublikowała prognozę i analizę finansową D&C Media Co., zajmującej się dystrybucją anime. W raporcie zauważono, że kolejny projekt związany z Solo Leveling zostanie zrealizowany właśnie jako film. Pisze w nim, że 2. sezon wyprodukowany przez Japończyków odniósł większy sukces od pierwszego. Dalej czytamy:

Obecnie kolejny projekt [Solo Leveling] zostanie zrealizowany jako film, a nie sezonowa produkcja telewizyjna. Duże projekty animacyjne, takie jak Demon Slayer, są również realizowane jako filmy… Biorąc pod uwagę sukces tego filmu, oczekuje się, że [Solo Leveling] odniesie spotęgowany sukces kasowy.

Według plotek film miałby wejść na ekrany w drugiej połowie 2026 roku. Natomiast produkcja nowego Solo Leveling jeszcze się rozpoczęła, więc ten termin jest mało prawdopodobny. Informacja o powstaniu filmu nie została oficjalnie ogłoszona, a te doniesienia należy traktować jako plotkę i wskazówkę, jaka przyszłość może czekać to popularne anime. 

Warto dodać, że wspomniany Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zarobił na całym świecie 668 mln dolarów, stając się piątą najbardziej dochodową produkcją 2025 roku. Co ciekawe zyski mogą być jeszcze większe, ponieważ film w najbliższym czasie będzie mieć premierę w Chinach. Również znakomicie sobie poradził w kinach film Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, który zarobił już 200 mln dolarów. Dlatego wydaje się, że decyzja o powstaniu filmu Solo Leveling okaże się słuszna, biorąc pod uwagę niesamowitą popularność tego anime w USA.

Solo Leveling - 2. sezon

Solo Leveling - 2. sezon

arrow-left
Solo Leveling - 2. sezon
fot. A-1 Pictures // Aniplex
arrow-right

Źródło: animemojo.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  film 
3. sezon anime solo leveling
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2024
Solo Leveling
Oglądaj TERAZ Solo Leveling Fantasy

Najnowsze

1 David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

David Harbour nie "znęcał się" nad Millie Bobby Brown. Tylko spójrzcie na to wideo

2 Michael - plakat i zdjęcia
-

Zwiastun Michaela to hit - bije na głowę Johna Wicka 4. Czy powstanie 2. część?

3 Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna
-

Kultowa powieść fantasy ukaże się jako powieść graficzna

4 Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension
-

Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension ma datę premiery. Dodatek zniesie dotychczasowy limit poziomu!

5 1. Powrót Luke'a Skywalkera
-

Brak trylogii Star Wars od Riana Johnsona to wina Ostatniego Jedi i fanów? "Nie, absolutnie nie"

6 Marvel 1943: Rise of Hydra
-

Marvel 1943: Rise of Hydra się spóźni. Na początku 2026 roku nie zagramy w ten tytuł

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV