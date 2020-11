Spider-Man 3 - członkowie rodziny Neda pojawią się w filmie? Ogłoszenie castingowe to sugeruje

Sony

Jak na razie bardzo mało wiadomo na temat szczegółów fabuły filmu Spider-Man 3. Wiemy, że w produkcji zobaczymy granego przez Jamiego Foxxa Electro. Teraz portal The Direct donosi, że Marvel Studios i Sony Pictures chcą obsadzić w projekcie filipińską aktorkę w wieku od 50 do 80 lat. Oczekuje się, że będzie to tylko niewielka rola drugoplanowa, ale źródła witryny twierdzą, że będzie to krewna Neda. Najprawdopodobniej oznacza to matkę lub babcię bohatera (ale raczej ta druga opcja).



Zapewne to oznacza, że chociaż na chwilę zobaczymy życie rodzinne Neda. W sieci pojawiły się spekulacje fanów, po tym jak grający go Jacob Batalon stracił na wadze, że być może zobaczymy wątek jego przemiany w Hobgoblina, podobnie jak w komiksach. Jednak w tym momencie wydaje się on bardzo naciągany. Chociaż kto wie.