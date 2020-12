Spider-Man 3 - ilu Pajączków zobaczymy? Przeciek sugeruje więcej Peterów Parkerów!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Sytuacja jest dość zaskakująca, bo tym razem informacja o Spider-Man 3 nie pochodzi ze źródła żadnego portalu branżowego, ale z... oficjalnego wideo Sony Pictures, a ściślej z konta regionalnego na Amerykę Łacińskiego. Co ważne, gdy informacja zaczęła pojawiać się w zagranicznych mediach, to wideo zostało usunięte. Takie działania przeważnie dodają prawdziwości przekazywanych treści.

Przetłumaczono tekst, który w wideo się pojawiał. Brzmi on tak: Kim jest twój ulubiony Spider-Man? Już nie musisz wybierać. W Multiversum Marvela wszystko jest możliwe. Bardzo możliwe, że w Spider-Manie 3 zobaczysz wszystkich. Tak! Trzech Peterów Parkerów razem uratuje świat!

Oczywiście wszystko było okraszone scenami z filmów Spider-Man: Daleko od domu, trylogia Spider-Man z Tobeyem Maugirem oraz duologia Niesamowity Spider-Man z Andrew Garfieldem.

Co więcej, Zendaya w nowym wywiadzie została bezpośrednio zapytana o obecność trzech Pajączków. Aktorka powiedziała, że nie może tego potwierdzić, ani temu zaprzeczyć. Gdyby nic nie było na rzeczy, powiedziałaby, że to nieprawda, - można tak wywnioskować.

Zobacz także:

Zdjęcia do filmu Marvel Studios i Sony Pictures trwają w Atlancie. Szczegóły fabuły nie są znane poza faktem, że będzie ona związana z alternatywnymi rzeczywistościami. To one mają dogrywać kluczową rolę w MCU i dlatego - według plotek - zobaczymy też Elektro i Octopusa z poprzednich filmów.

Spider-Man 3 - premiera w 2021 roku.