Spider-Man 3 - wideo z planu. Ten szczegół mówi coś ważnego o filmie

materiały prasowe

Jeden z fanów nagrał krótkie wideo z planu Spider-Mana 3, w którym widzimy Pajączka i MJ na platformie na podwyższeniu. Wszystko wskazuje na to, że są to przygotowania do sceny kaskaderskiej z lataniem na pajęczynie.

Natomiast portal MCU Direct dokonał wnikliwej analizy materiału i odkryli ważny szczegół: MJ ma dokładnie taki sam strój jak w scenie po napisach filmu Spider-Man: Daleko od domu. Jest to jednoznaczna sugestia, że Spider-Man 3 może rozpocząć się dosłownie od momentu zakończenia wydarzeń z poprzedniej części.

Szczegóły fabuły wciąż są nieznane. Wiemy jedynie, że do obsady dołączyli Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange oraz Jamie Foxx jako Elektro z Niesamowitego Spider-Mana 2.