Czy uraz Toma Hollanda opóźni premierę Spider-Mana 4? Jest data powrotu na plan

Pojawiły się nowe informacje związane z wstrząśnieniem mózgu, którego Tom Holland doznał na planie Spider-Mana 4. Marvel i Sony ogłosiły już dzień powrotu ekipy i obsady do swoich prac - wiemy także, czy data premiery filmu ulegnie przesunięciu. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Tom Holland
W zeszły piątek Tom Holland doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu podczas prac nad filmem Spider-Man 4 na planie w Londynie. Aktor na kilka godzin trafił do szpitala; jeszcze tego samego dnia wziął on udział w kolacji charytatywnej, z której miał jednak szybko wyjść z uwagi na gorszy stan fizyczny. Wczoraj Marvel i Sony przeprowadziły specjalne spotkanie, na którym podjęto decyzje co do harmonogramu działania na najbliższe dni. 

Według serwisu Deadline prace nad produkcją Spider-Man: Całkiem nowy dzień zostaną wstrzymane na tydzień - ekipa i obsada wrócą do swoich zadań w przyszły poniedziałek, 29 września. Źródła największych portali donoszą, że tygodniowa przerwa w żaden sposób nie wpłynie na datę premiery przyszłorocznej odsłony MCU, która została ustalona na 31 lipca 2026 roku. 

Dziennikarze rzucają również nowe światło na samo zdarzenie. Holland faktycznie miał doznać urazu w trakcie wykonywania jednego z popisów kaskaderskich - żadna z innych obecnych na planie osób nie ucierpiała. Aktora natychmiast przewieziono do szpitala, w którym przeszedł szereg badań, jednak nie został do niego przyjęty. Deadline podkreśla jeszcze, że wbrew niektórym medialnym spekulacjom do całej sytuacji doszło właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii na terenach Pinewood Studios, a nie w szkockim Glasgow. 

Ranking największych wrogów Spider-Mana. Na szczycie złoczyńcy Marvela, których dobrze znasz z MCU 

Źródło: Deadline

Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
