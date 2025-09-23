Czy uraz Toma Hollanda opóźni premierę Spider-Mana 4? Jest data powrotu na plan

Marvel/Sony/The Scottish Sun

W zeszły piątek Tom Holland doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu podczas prac nad filmem Spider-Man 4 na planie w Londynie. Aktor na kilka godzin trafił do szpitala; jeszcze tego samego dnia wziął on udział w kolacji charytatywnej, z której miał jednak szybko wyjść z uwagi na gorszy stan fizyczny. Wczoraj Marvel i Sony przeprowadziły specjalne spotkanie, na którym podjęto decyzje co do harmonogramu działania na najbliższe dni.

Według serwisu Deadline prace nad produkcją Spider-Man: Całkiem nowy dzień zostaną wstrzymane na tydzień - ekipa i obsada wrócą do swoich zadań w przyszły poniedziałek, 29 września. Źródła największych portali donoszą, że tygodniowa przerwa w żaden sposób nie wpłynie na datę premiery przyszłorocznej odsłony MCU, która została ustalona na 31 lipca 2026 roku.

Dziennikarze rzucają również nowe światło na samo zdarzenie. Holland faktycznie miał doznać urazu w trakcie wykonywania jednego z popisów kaskaderskich - żadna z innych obecnych na planie osób nie ucierpiała. Aktora natychmiast przewieziono do szpitala, w którym przeszedł szereg badań, jednak nie został do niego przyjęty. Deadline podkreśla jeszcze, że wbrew niektórym medialnym spekulacjom do całej sytuacji doszło właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii na terenach Pinewood Studios, a nie w szkockim Glasgow.

