Rola Tombstone'a w Spider-Manie 4 obsadzona! Fani komiksów już znają tego aktora
Wiemy już, kto zagra Tombstone'a w filmie Spider-Man 4. Rolę tę otrzymał aktor, dla którego nie będzie to pierwsza przygoda z akurat tą postacią. Co więcej, powinni go kojarzyć także fani seriali superbohaterskich opartych na komiksach DC.
Film Spider-Man 4 oficjalnie znalazł swojego Tombstone'a. Jak raportuje serwis Deadline, w rolę złoczyńcy ma wcielić się nie kto inny jak Marvin Jones III. Ten zabieg jest o tyle intrygujący, że aktor podkładał już głos tej samej postaci w produkcji Spider-Man Uniwersum - zrobi to również w trzeciej odsłonie animowanego cyklu Sony. Firma odmówiła udzielenia komentarza w całej sprawie, z kolei z przedstawicielami Marvela dziennikarzom nie udało się skontaktować.
49-letni Marvin Jones III dał się poznać również z innego projektu superbohaterskiego. To on w serialu Black Lighting od stacji The CW zagrał Tobiasa Whale'a, jednego z największych wrogów tytułowego bohatera. Mogliśmy go również oglądać w takich produkcjach jak Django czy tegorocznej Shadow Force. Charakterystyczna uroda Jonesa III i jego magnetyczny głos z całą pewnością pomogą w dobrej ekspozycji antagonisty.
Przypomnijmy, że znany z komiksów Tombstone to w rzeczywistości Lonnie Lincoln, jeden z najgroźniejszych hersztów mafijnych Nowego Jorku. W świecie powieści graficznych debiutował w 1988 roku w zeszycie Web of Spider-Man #36. Jest albinosem, ma spiłowane zęby, skórę, która uchodzi za niezniszczalną, i dysponuje ogromną siłą fizyczną.
Deadline potwierdza jednocześnie, że data premiery filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień nie uległa przesunięciu po wypadku Toma Hollanda na planie w zeszły piątek. Wciąż jest ona ustalona na 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: Deadline
